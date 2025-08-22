Es tendencia:
Copa Sudamericana

El reclamo de Independiente podría alterar el camino de Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Los de Avellaneda buscan responsabilizar al club chileno por los incidentes y avanzar en el torneo. Alianza aún no conoce a su próximo rival.

Por Nicole Cueva

El reclamo de Independiente podría afectar el rumbo de Alianza Lima en la Copa Sudamericana.
El reclamo de Independiente podría afectar el rumbo de Alianza Lima en la Copa Sudamericana.

Tras el escándalo ocurrido en el el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, ambos clubes fueron notificados por Conmebol para presentar sus respectivos descargos.

Mientras tanto, Alianza Lima, que ya se encuentra clasificado a los cuartos de final, permanece a la espera de una resolución oficial para poder conocer a su próximo rival.

En ese contexto, el cuadro argentino ya presentó su versión de los hechos y apunta directamente contra la institución chilena por los violentos disturbios que obligaron a la suspensión del partido.

Independiente apunta contra la U. de Chile para buscar el pase

Independiente argumentó que los primeros hechos de violencia comenzaron en la tribuna visitante, donde hinchas de Universidad de Chile habrían atacado a los locales con proyectiles y objetos contundentes, llegando a destruir instalaciones del estadio.

Además, presentaron imágenes y documentos como prueba de que el enfrentamiento fue iniciado por la hinchada rival, y que los protocolos de seguridad se activaron según lo estipulado por Conmebol.

Incluso, según el descargo, cuando la barra del ‘Rey de Copas’ ingresó a la tribuna visitante para responder a la agresión, el encuentro ya había sido suspendido por decisión de las autoridades.

Alianza Lima atento al fallo

Mientras tanto, en La Victoria siguen con atención todo lo que sucede en Asunción. La dirigencia de Alianza Lima espera conocer si finalmente enfrentará a alguno de los dos equipos implicados o sí, en todo caso, podría clasificar directamente a semifinales.

La incertidumbre se mantendrá al menos por unos días más. Lo que es seguro es que el próximo paso de los ‘íntimos’ en el certamen continental no solo dependerá de lo deportivo, sino de una resolución disciplinaria.

