¿Por qué no juega Paolo Guerrero hoy para Alianza Lima ante U. de Chile por la ida de cuartos de final de Copa Sudamericana 2025?

Paolo Guerrero es la gran baja de Alianza Lima para el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Universidad de Chile. En este duelo, en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima, el ‘Depredador’ no estará desde el arranque ni tampoco ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Alianza Lima no podrá contar con uno de los goleadores que tiene en este 2025. Paolo Guerrero lleva 10 goles en esta campaña, aunque ninguno por Copa Sudamericana. Sin embargo, su ausencia se sentirá dentro del campo, ya que no sólo es un centrodelantero que marca diferencia, sino también un referente absoluto.

¿Por qué Paolo Guerrero no juega hoy en Alianza Lima vs. U. de Chile?

El físico le volvió a jugar una mala pasada a Paolo Guerrero. Su baja se debe a un dolor sufrido en la cicatriz del muslo posterior, según informó el periodista Gerson Cuba. Por tal motivo, el área médica de Alianza Lima consideró que lo mejor era un descanso para el atacante.

A su vez, el ‘Depredador’ quedó descartado de la convocatoria blanquiazul para este partido, luego de que sufriera este dolor en una de las prácticas de cara a este partido por Copa Sudamericana.

Se espera que Guerrero pueda estar a disposición para el partido de vuelta en Chile. Hay dudas sobre si será arriesgado para enfrentar a Comerciantes Unidos el próximo domingo.

La alineación titular de Alianza Lima para enfrentar a Universidad de Chile

Con la ausencia de Paolo Guerrero, el entrenador Néstor Gorosito decidió que el once titular de Alianza Lima tenga a Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos.

¿Dónde ver en vivo Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

El partido entre Alianza Lima y Universidad de Chile, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, se podrá ver en vivo por ESPN en TV y por la plataforma Disney+.

