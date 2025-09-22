¿Alianza en semifinales? la sanción que la U de Chile podría recibir por infiltrar hinchas en Matute

El pasado jueves 18 de setiembre se disputó el primer encuentro de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile. Se dio un encuentro bastante reñido y parejo dentro del gramado de juego, pero las polémicas no cesaron fuera de las canchas. En este caso por un hecho que podría ser grave para los chilenos, al conocerse que hubo hinchas infiltrados en Matute.

Tras el encuentro que acabó con un marcador 0-0 se conoció que hinchas habrían entrado al coloso de La Victoria como si fueran periodistas. Esto ha hecho mucho ruido, por eso en el mismo país de Chile han dado a conocer que es lo que podría pasarle a la ‘U’ por esta acción.

El periodista Juan Cristobal Guarello, habló sobre este tema y manifestó estar en contra de las acciones de los hinchas. Más aun sabiendo que se exhibieron por las redes sociales. “Este compadre, que no sé si entró a través de una página partidaria, se anduvo exhibiendo en redes sociales”, fue lo que manifestó en el programa “La Hora de King Kong”.

De igual forma, el comunicador mencionó las sanciones que podría recibir el cuadro chileno. Siendo una amonestación económica la que podría sufrir en el certamen. En este caso es difícil que los multen de otra forma, sobre todo luego de lo que pasó ante Independiente.

“Lo que hizo este tarado le puede salir caro. No le van a hacer perder los puntos, pero le van a hacer perder plata. Cuidado con eso, porque la Conmebol es muy rápida para castigar y sacar plata, y acá la U se la dio en bandeja a la Conmebol”, sentenció.

¿Qué necesita Alianza Lima para meterse en las semifinales de la Copa Sudamericana?

Luego del empate que se dio en Matute, Alianza Lima lo que necesita para acceder a las semifinales de la Copa Sudamericana es ganar. Este es el único resultado que los meterá en la siguiente ronda, no importa el resultado, así sea por 1-0 o por más goles, lo único que interesa es que los ‘íntimos’ puedan ganar en los 90 minutos.

De no conseguir ganar en los 90 minutos iniciales, entonces tendrán que pasar a la definición por penales. La última vez que los ‘blanquiazules’ estuvieron en esta situación fue ante Boca Juniors, en aquella oportunidad lograron eliminar al ‘Xeneize’ en la misma Bombonera.

¿Cuándo se jugará el Universidad de Chile vs. Alianza Lima?

Por el choque de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile recibirá a Alianza Lima. Este encuentro se jugará el próximo jueves 25 de setiembre desde las 19:30 horas de Perú en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo.

