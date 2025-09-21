¡Celebran en Matute! La sensible baja que tendrá U. de Chile para recibir a Alianza Lima en Coquimbo

Alianza Lima se prepara para seguir haciendo historia a nivel continental. Si bien el día de hoy tiene un duelo importante ante Comerciantes Unidos por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, en los próximos días viajarán a Coquimbo para enfrentar a Universidad de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y acaban de recibir una muy buena noticia que tiene que ver con la ausencia de un referente rival.

Estamos hablando de Marcelo Díaz, histórico del fútbol chileno y que con 38 años de edad es el capitán de Universidad de Chile. El volante fue titular en el partido de ida en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute y al medio tiempo no salió a la cancha. Se habló de un cambio normal, pero ahora mismo se ha podido confirmar que sufrió un desgarro muscular que no le permitirá ni siquiera estar entre los convocados para el duelo de vuelta frente a Alianza Lima.

“Marcelo Díaz es baja en la U. de Chile para enfrentar a Alianza Lima en Coquimbo. Sufrió un desgarro en la ida”; informó recientemente el comunicador deportivo Marcello Merizalde a través de su cuenta oficial de ‘X’ y con lo cual queda totalmente confirmado que el profesor Gustavo Álvarez deberá meter mano en sus planificaciones estelares, mientras que desde Alianza Lima podrían aprovechar esta situación al máximo.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @CHELONETA10

¿Quién podría reemplazar a Marcelo Díaz en Universidad de Chile?

Tras confirmarse la lesión y ausencia de Marcelo Díaz de cara al partido de vuelta ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, uno de los jugadores que podría tener chances de ser titular es Sebastián Rodríguez. El experimentado volante uruguayo tuvo minutos el pasado día jueves en Matute y demostró que puede ser clave como eje principal en el mediocampo de Universidad de Chile, así que sería uno de los firmes candidatos en el equipo.

Fuente: Getty Images

Publicidad

Publicidad

Es importante mencionar que Alianza Lima conoce muy bien las condiciones y el estilo de juego de un Sebastián Rodríguez con pasado reciente en el barrio de La Victoria. Recordemos que el popular ‘Bigote’ fue parte del plantel blanquiazul durante la temporada 2024 y dejó buenas sensaciones en el inicio de la campaña, aunque finalmente se terminaría yendo sin muchas luces al decaer en nivel. Ahora el destino lo pondría en contra de su exequipo pensando en una posible clasificación a instancias finales del torneo continental.

Fuente: Alianza Lima

¿Cuándo se jugará el duelo Universidad de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana?

En el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Universidad de Chile enfrentará a Alianza Lima el próximo jueves 25 de septiembre a las 19:30 hora local en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. El escenario no contará con público debido a los incidentes ocurridos semanas atrás en Avellaneda y que tuvo como consecuencia una dura resolución de Conmebol que incluso llevó al equipo local a cambiar de sede para esta llave continental.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Eliminados de la Copa Sudamericana?: Alianza Lima denunció ante CONMEBOL a la Universidad de Chile