EN VIVO Y GRATIS U. Católica vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana Vía DSports: minuto a minuto

Los 'Camarattas' y los 'Blanquiazules' se enfrentan esta noche en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

¡Así se ven las afueras del estadio!

Los hinchas de Alianza Lima siguen llegando al Estadio Olímpico Atahualpa de Quito en la previa del encuentro ante U. Católica.

¡Llegan los hinchas íntimos al estadio!

El pueblo de Alianza Lima empieza a decir presente en el Estadio Olímpico de Atahualpa a falta de dos horas del inicio del encuentro.

¡Así fue la llegada de Alianza Lima a la ciudad de Quito!

En un video en redes sociales se ve cómo fue el arribo de la delegación blanquiazul a la capital ecuatoriano de cara al duelo ante U. Católica.

¡Bienvenidos a la cobertura del U. Católica vs. Alianza Lima!

U. Católica vs. Alianza Lima se enfrentan esta noche por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. A continuación, vivirás todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

Por Renato Pérez

U. Católica vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima visita a Universidad Católica de Ecuador en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con el resultado de 2-0 que se dio en Matute la semana pasada, claramente el equipo blanquiazul tiene el mayor favoritismo para conseguir la clasificación el día de hoy, mientras que los locales querrán dar el batacazo de la jornada dándole la vuelta a la serie continental.

En cuanto a cómo llegan los planteles, Alianza Lima viene de vencer a ADT de Tarma por 3-1 por el Torneo Clausura 2025 y Universidad Católica de Ecuador empató 1-1 frente a Libertad FC por la LigaPro. Cada quien con antecedentes distintos, el duelo a jugarse en la ciudad de Quito espera por un desenlace muy interesante y veremos finalmente quién termina inscribiendo su nombre en los cuartos de final del torneo internacional.

Hora y canal del U. Católica vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

El partido entre U. Católica vs. Alianza Lima por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana está programada para el día de hoy a las 19:30 hora local y se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. En cuanto a la transmisión oficial, se podrá disfrutar a través de las señales de ‘DSports’ y ‘DGO’. Además, seguirás las incidencias del mismo gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú’.

¡Sigue el minuto a minuto del U. Católica vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana!

