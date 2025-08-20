EN VIVO Y GRATIS U. Católica vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana Vía DSports: minuto a minuto

U. Católica vs. Alianza Lima se enfrentan esta noche por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. A continuación, vivirás todas las incidencias gracias a 'Bolavip Perú'.

En un video en redes sociales se ve cómo fue el arribo de la delegación blanquiazul a la capital ecuatoriano de cara al duelo ante U. Católica.

El pueblo de Alianza Lima empieza a decir presente en el Estadio Olímpico de Atahualpa a falta de dos horas del inicio del encuentro.

Alianza Lima visita a Universidad Católica de Ecuador en el marco del partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Con el resultado de 2-0 que se dio en Matute la semana pasada, claramente el equipo blanquiazul tiene el mayor favoritismo para conseguir la clasificación el día de hoy, mientras que los locales querrán dar el batacazo de la jornada dándole la vuelta a la serie continental.

En cuanto a cómo llegan los planteles, Alianza Lima viene de vencer a ADT de Tarma por 3-1 por el Torneo Clausura 2025 y Universidad Católica de Ecuador empató 1-1 frente a Libertad FC por la LigaPro. Cada quien con antecedentes distintos, el duelo a jugarse en la ciudad de Quito espera por un desenlace muy interesante y veremos finalmente quién termina inscribiendo su nombre en los cuartos de final del torneo internacional.

Hora y canal del U. Católica vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana

El partido entre U. Católica vs. Alianza Lima por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana está programada para el día de hoy a las 19:30 hora local y se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. En cuanto a la transmisión oficial, se podrá disfrutar a través de las señales de ‘DSports’ y ‘DGO’. Además, seguirás las incidencias del mismo gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú’.

¡Sigue el minuto a minuto del U. Católica vs. Alianza Lima por la Copa Sudamericana!