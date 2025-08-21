Dos equipos eliminados al mismo tiempo: el antecedente que puede llevar a Alianza Lima directo a la semifinal de la Copa Sudamericana

Alianza Lima logró una histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras una nueva victoria (esta vez por 2-1) ante Universidad Católica de Ecuador, como visitante. Y cuando esperaba conocer a su próximo rival, se vivió una noche de barbarie en Argentina, donde se enfrentaron Independiente y Universidad de Chile. Los incidentes comenzaron desde la tribuna visitante, pero luego se produjo un ataque salvaje de los hinchas argentinos a los chilenos. El partido fue “cancelado” por la Conmebol, que ahora deberá determinar cómo se define ese cruce.

Publicidad

Publicidad

U de Chile había ganado 2-0 como local y anoche estaban 1-1 cuando el encuentro no pudo seguir disputándose. Tras una demora en el inicio del segundo tiempo, apenas se pudieron jugar dos minutos hasta que el árbitro debió interrumpir el juego por la invasión de los hinchas de Independiente al campo de juego. Se pensó en continuar una vez que el público visitante desalojara la tribuna, pero todo se desmadró y la pelota no volvió a rodar.

“Teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido”, comunicó oficialmente la Conmebol y agregó que “el caso será derivado a los Órganos Judiciales para futuras determinaciones”. El reglamento contempla diferentes situaciones y sanciones, pero fue tan grave lo ocurrido, con responsabilidades compartidas por ambos clubes (más allá de los organismos de seguridad argentinos), que se puede pensar en un castigo ejemplificador para ambos clubes.

Publicidad

Publicidad

¿Alianza Lima pasará directo a la semifinal de la Copa Sudamericana?

En caso de que Conmebol cargue contra Independiente y Universidad de Chile al mismo tiempo, Alianza Lima se quedaría sin rival para los cuartos de final de la Sudamericana. Sería una situación inédita para el fútbol de nuestro continente, y allí se enfrentaría con el ganador del cruce entre Fluminense y el ganador de Central Córdoba y Lanús, que jugarán hoy.

Para encontrar un caso similar, hay que retroceder más de seis décadas y viajar hasta Europa. Fue en la Copa de Grecia 63/64, cuando Panathinaikos y Olympiacos se enfrentaron en una de las semifinales. Iban 1-1 cuando quedaban cinco minutos del tiempo suplementario y los hinchas de ambos clubes invadieron el campo de juego, desconfiando de que había un acuerdo entre los futbolistas para empatar y jugar un segundo partido decisivo, lo que generaría más ingresos por venta de entradas para un nuevo clásico.

Lo que pasó tiene un paralelo con los hechos ocurridos en Avellaneda: rompieron butacas, vallas, faros del campo de juego, prendieron fuego y hubo corridas y peleas fuera del estadio. Antes, en el césped, corrieron a los jugadores y el árbitro… Obviamente, el encuentro se suspendió y la decisión fue eliminar a ambos clubes, decisión que favoreció a AEK Atenas, quien se quedó con el título de campeón sin jugar.

Publicidad

Publicidad

Así se reflejaba lo ocurrido entre Panathinaikos y Olympiacos en una semifinal de la Copa de Grecia 63/64.

Dos años antes, en la Copa de Grecia 61/62 también había pasado una situación similar, pero en la final que disputaron Olympiacos y Panathinaikos. El encuentro también se suspendió tras varios conflictos con las hinchadas, pero allí no hubo un tercero que se haya favorecido, sino que el título de esta temporada quedó vacante. No hubo campeón.

¿Cuándo debería jugar Alianza Lima los cuartos de final?

A la espera de lo que determine la Conmebol, lo concreto es que el equipo de Néstor Gorosito ya está en los cuartos de final. Dicha fase debe disputarse entre la tercera y la cuarta semana de septiembre, por lo cual habrá que ver si la decisión sobre Independiente y Universidad de Chile se demora hasta más cerca de esas fechas. El partido de ida debería ser el martes 16, miércoles 17 o jueves 18 de septiembre. En tanto, la vuelta sería el martes 23, miércoles 24 o jueves 25.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Alianza Lima a semifinales? Qué dice el reglamento de Conmebol por el caso Independiente vs. Universidad de Chile