Copa Sudamericana

Adelantan posible decisión final de Conmebol: Alianza Lima tendría rival definido entre Universidad de Chile e Independiente

El cuadro 'íntimo' estaría cerca de conocer a s rival en cuartos de final. Conoce a qué equipo tendría más chances de enfrentarse.

Por Nicole Cueva

El plantel de Alianza Lima.
© Liga 1.El plantel de Alianza Lima.

Alianza Lima ya aseguró su presencia en cuartos de final de la Copa Sudamericana y aguarda con atención el fallo disciplinario que definirá su rival entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile.

De acuerdo al periodista de Radio Cooperativa, Francisco Caneo, los órganos de la Conmebol están a un paso de emitir un dictamen que saldría este miércoles, según fuentes internas del organismo.

Un castigo que no impediría la clasificación de la ‘U’

El mencionado comunicador reveló que Universidad de Chile avanzaría a cuartos, pero deberá enfrentar al ganador sin público en su estadio, como parte de una sanción deportiva.

“La U clasificará, pero con un castigo importante: de visitante y en los cuartos, sin público. Mínimo uno. Y sería sí o sí con Alianza”, expresó en primera instancia.

Asimismo, adelantó que la sanción podría alcanzar entre cuatro y ocho partidos, aunque mínimo cuatro: “Se hablaba de cuatro a ocho. Alguien decía cuatro o siete, cinco para arriba”.

¿Qué significa esto para Alianza Lima?

Este escenario otorga a Alianza un rival definido y un calendario claro para prepararse. Aunque la sanción impediría que el cuadro chileno juegue en casa con su hinchada, el encuentro cobrará aún más trascendencia desde lo deportivo e institucional.

Mientras tanto, el club espera el documento oficial para confirmar la fecha y sede del duelo, y seguir con su planificación deportiva sin perder de vista el camino continental que ahora parece más despejado.

Nicole Cueva
