¿Se ven en semifinales? Lo que dice la prensa chilena sobre el próximo Alianza Lima vs. U. de Chile: “Puede seguir avanzando”

Todavía quedan algunos días más para que empiece a rodar el balón en el marco de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero eso no indica que los equipos no estén palpitando las llaves a jugarse. En este caso, Alianza Lima vs. Universidad de Chile será uno de los duelos más picantes por la manera en cómo se dio el contexto luego del fallo de Conmebol y por ello es que desde la prensa chilena ya tienen una postura al respecto.

No perdamos de vista que Universidad de Chile clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana por medio de decisiones en el escritorio ante la resolución que tomó Conmebol luego de los incidentes que se dieron con Independiente de Avellaneda, aunque eso no quiere decir que no tengan chances de seguir avanzando de fase. Prácticamente esta es la idea de los medios chilenos, en especial si hablamos de lo que recientemente expresaron en ‘TNT Sports‘.

Fue el comunicador deportivo chileno Cristian Basaure quien analizó cómo podría darse la llave entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile que se disputará en las próximas semanas. “A la ‘U’ le tengo mucha fe. Es decir, respeto enormemente a cualquier equipo, pero no se está enfrentando a una gran potencia. Por lo tanto, está en igualdad de condiciones. Puede seguir avanzando en la Copa”; comentó.

Publicidad

Publicidad

¿Cuál es la sensación de Alianza Lima sobre la llave ante U. de Chile?

De acuerdo a unas recientes declaraciones de Néstor Gorosito, hemos podido conocer que en la interna de Alianza Lima existe un tremenda confianza de seguir avanzando en la Copa Sudamericana. Habiendo hecho partidos muy buenos en esta edición frente a Boca Juniors y Gremio de Porto Alegre, ahora los de Matute se alistan para jugar ante Universidad de Chile en duelos de ida y vuelta y así determinar quién se mantiene en carrera.

“Nosotros estamos para jugarle de igual a igual a cualquiera en Sudamérica. Tenemos con qué y eso en un grupo de trabajo que se ha conformado ahora vamos todos juntos de la mano. No es sólo virtud nuestra, sino todos los que están encima del plantel profesional. Somos un grupo de trabajo y en base a lo que hace cada uno se resalta en el equipo”; declaró el popular ‘Pipo‘ en una reciente entrevista para los canales digitales de Alianza Lima.

Fuente: Alianza Lima

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y dónde se jugará la llave entre Alianza Lima vs. U. de Chile?

En el marco de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima enfrentará a Universidad de Chile en encuentros de ida y vuelta. El primero será en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute el 18 de septiembre a las 19:30 hora local y recientemente se informó que el partido definitorio se jugará en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo el 25 de septiembre en el mismo horario anteriormente mencionado.

Tweet placeholder

ver también ¿Alianza Lima podría verse perjudicado? Bolivia tomó parte del asunto entre Independiente y la U. de Chile