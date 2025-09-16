El fuerte mensaje de Carlos Zambrano sobre el nuevo DT de la Selección Peruana: “no nos engañemos…”

La Selección Peruana está en la búsqueda de un nuevo entrenador para lo que serán las próximas Eliminatorias. Pero todavía no hay un perfil claro que se tenga para poder tener al siguiente DT. Por esa razón se le consultó a uno de los referentes de la ‘Bicolor’, pero terminó hablando sin filtros y sorprendiendo con su respuesta.

Carlos Zambrano tuvo una entrevista en el programa de Youtube ‘Mano a mano’, en el cual habló de varios temas. Pero la Selección Peruana fue uno de los principales. Por lo que terminaron consultándole sobre el perfil que debería de tener el siguiente DT que pueda llegar al equipo de todos. Pero terminó sorprendiendo con su respuesta.

Carlos Zambrano vistiendo la camiseta de la Selección Peruana (Foto: Getty).

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre el siguiente entrenador de la Selección Peruana?

Para el defensor central no se trata de traer al mejor entrenador o tener al que ganó más. Sino sería más que todo que se pueda respetar un proceso con altas y bajas, que se le pueda dar el respaldo de parte incluso de la prensa. Pues sabe que no será nada fácil este cambio generacional que se viene en el cuadro nacional.

“¿Qué perfil de entrenador me gusta para la selección? Yo les hago la pregunta a ustedes: ¿ustedes piensan que si viene un técnico de renombre, con todos los títulos que quieran, va a haber un cambio? ¿Qué nos asegure llevarnos al Mundial? No hay que mentirnos, es un proceso. No nos engañemos. Cuando haya recambio, la prensa va a ser la que más critique a los nuevos jugadores. Si nos comemos una goleada, los chicos no van a aguantar“, sostuvo.

Una fuerte crítica del veterano defensor que pide desde ya un poco de paciencia para lo que se viene. Esto debido a que sabe que no será un gran equipo y que sobre todo, la meta está muy alta en estos momentos, más que todo por lo hecho por el equipo que tuvo Ricardo Gareca a su mando con el Mundial y la final de la Copa América.

¿Quién será el próximo entrenador de la Selección Peruana?

Por el momento no hay nadie fijo para que pueda llegar a tomar las riendas de la Selección Peruana. Pero poco a poco van sonando nombres que gustan desde la Videna. No obstante, hay uno que ha estado en las Eliminatorias y es de lo que gusta para tomar las riendas del conjunto patrio.

Según lo que se ha podido conocer por medio del periodista deportivo, Eddie Fleischman se trata de Fernando Batista. Entrenador que estuvo en el cuadro de Venezuela y que dejó escapar la opción de estar en el repechaje al Mundial 2026.

“También me enteré que hay interés, o al menos ya hubo un contacto aparentemente, en el argentino Fernando Batista, el que dirigió a Venezuela en esta clasificatoria y quedó fuera en la última fecha en la goleada 3-6 ante Colombia”, explicó en el programa Full Deportes.

