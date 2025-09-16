Néstor Gorosito definió el 11 de Alianza Lima ante la Universidad de Chile por Copa Sudamericana

Alianza Lima tiene una oportunidad de oro para mantenerse en la Copa Sudamericana y es ganar en casa su primer juego de los cuartos de final. Es por eso que en La Victoria están preparando novedades para salir con un plantel que pueda sacar el resultado ideal para seguir en competencia en este certamen internacional.

Néstor Gorosito sabe que en la Liga 1 ya están comprometidos, por esa razón solo les termina quedando tirar todo el arsenal en la Sudamericana. Por esa razón el entrenador ha pensado en cambios que serán vitales para mantener un equilibrio y así buscar la victoria. Pues ante los chilenos van a jugar con solo hinchada local, siendo un plus para ellos en esta contienda inicial.

Las novedades del 11 de Alianza Lima

A diferencia de la Liga 1, en este caso el plantel de Alianza Lima tiene a todos sus jugadores disponibles para jugar. Este es una gran noticia para los victorianos que podrán tener alternativas para poder usar de recambio. Pero sobre todo, van a tener un equipo fuerte para poder pelear el partido que se les viene.

Para comenzar, tenemos la gran novedad de Pedro Aquino, quien va a jugar por primera vez a nivel internacional. El volante fue inscrito por el club debido a la salida de Erick Noriega, así que en este juego estará de titular por encima de Alessandro Burlamaqui que venía siendo el que por lo general estaba jugando en esa posición.

Después, en el ataque estará Hernán Barcos, quien en un comienzo se pensaba que volvería a la banca con la recuperación de Paolo Guerrero. Pero al parecer lo quieren llevar con calma al ‘Depredador’, esto debido a la lesión que tuvo y en la que esperan que pueda estar al 100% lo más pronto posible. Por eso no quieren arriesgar tanto, ya que a su edad las lesiones pueden ser traicioneras.

El once titular de Alianza Lima vs. la Universidad de Chile: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

¿Cuándo juega el Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima recibirá la visita de la Universidad de Chile en el juego de ida. Este encuentro se desarrollará el día jueves 18 de setiembre desde las 19:30 horas de Perú. El árbitro central del partido será el brasileño Ramón Abatti Abel.

La transmisión del encuentro será por cable en ESPN, mientras que por streaming se podrá ver en la plataforma de Disney+. Por otro lado, podrás seguir todas las incidencias del encuentro desde Bolavip Perú, en donde estará el minuto a minuto, los goles, declaraciones y más, completamente gratis.

