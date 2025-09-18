Alianza Lima vs. Universidad de Chile: Fernando Gaibor anotó el 1-0 en Matute, pero hubo mano y anularon el gol

Alianza Lima celebró el 1-0 de Fernando Gaibor ante la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, pero todo quedó invalidado por una mano de Kevin Quevedo. El árbitro Ramón Abatti decretó la anulación del gol de Alianza Lima por mano y cobró tiro libre indirecto.

La acción sucedió sobre los instantes finales del primer tiempo. Todo pasó cuando Kevin Quevedo controló el balón, pero empleó la mano. Luego los hechos continuaron y Fernando Gaibor anotó el 1-0 para Alianza Lima sobre la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Gol anulado a Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Recapitulando las acciones del primer tiempo, si bien Alianza Lima tuvo las mejores oportunidades de gol, tampoco hizo lo suficiente como para materializarlas. Solo recién en el remate de Fernando Gaibor pudo encontrar el gol, pero el tanto fue anulado por mano de Kevin Quevedo.

Mientras tanto las estadísticas indican que fue un primer tiempo muy reñido y con pocas opciones de gol. De hecho Alianza Lima solo realizó un remate a puerta de los seis que intentó, mientras que la Universidad de Chile ninguno al arco de los seis que también hizo.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Clima hostil: periodistas chilenos denuncian agresiones y amenazas de hinchas de Alianza Lima antes de duelo ante U. de Chile

Los números también indican que la Universidad de Chile tuvo un 57% de posesión de balón y dio 199 pases con una efectividad del 85%. Mientras tanto, Alianza Lima tuvo la pelota un 43%, dio 154 pases y con una precisión del 73%.

Cerrando las estadísticas del primer tiempo, Alianza Lima cometió 5 faltas, pero no vio tarjetas. Mientras que la Universidad de Chile hizo 8 faltas y vio una cartulina amarilla.

ver también Alarma en Matute: incidentes de último minuto en el Alianza Lima vs. Universidad de Chile

El partido se puede ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium. Hasta el 27 de septiembre, la plataforma ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 17,45 para Disney+ Standard y 34,45 para Disney+ Premium.

Publicidad

Publicidad