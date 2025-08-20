¿Alianza Lima a semifinales? Conmebol define y puede descalificar a Independiente y Universidad de Chile

La violencia volvió a ganar nuevamente en el fútbol. El partido entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido por los lamentables hechos ocurridos entre hinchas de ambos equipos en las tribunas. Este partido definía el rival de Alianza Lima, que se clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador. A raíz de esto, muchos fanáticos piden que el conjunto peruano clasifique a semifinales. Define Conmebol.

El encuentro de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda, Buenos Aires, terminó de mala manera. Los fanáticos chilenos empezaron con los incidentes al quemar y lanzar butacas, piedras y hasta bombas de estruendo contra la tribuna repleta de aficionados del ‘Rojo’. Después de esto, la barra brava del equipo argentino respondió y se generó un caos mucho peor.

El operativo de seguridad falló de manera insólita y llevó a esta batalla campal en donde las barras de ambos equipos se enfrentaron en los pasillos del Estadio Libertadores de América y hasta en las tribunas a la vista de todos. Cuando se liberó la zona, los violentos de Independiente superaron en número a los de U. de Chile y la situación empeoró a tal punto que los chilenos terminaron golpeados y hasta desnudos.

“Partido cancelado” por parte de CONMEBOL con el Independiente vs. U. de Chile.

Imágenes lamentables mostraron a varios fanáticos chilenos ensangrentados y hasta se viralizó un video en donde un hincha chileno cayó al vacío, además de otros en los que muestran la violencia recibida en las tribunas. La barbarie fue total y llevó a Conmebol a anunciar al partido como “cancelado”. Por lo tanto, no se volverá a jugar.

En Chile advierten que Universidad de Chile e Independiente pueden ser descalificados

La violencia que se generó en el partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile llevará a Conmebol a tomar cartas en el asunto. De acuerdo a un comunicado oficial del equipo chileno, “el partido fue cancelado y no se reanudará“.

El comunicado de U. de Chile en base a Conmebol (X @udechile).

“La resolución del partido y la llave de octavos de final será comunicada por la propia Conmebol“, explicaron. Es decir, ante esto, el organismo debe definir qué pasará con esta llave y quién clasifica. Debido a que las hinchadas de los dos equipos estuvieron involucradas en el escándalo detallado, pueden ser descalificados ambos equipos.

El periodista Gerson Cuba de Ovación aportó que, de darse esto, “Alianza Lima podría acceder directamente a las semifinales de la Copa Sudamericana”. Por eso, la decisión de Conmebol con la llave Independiente vs. Universidad de Chile será sumamente importante para lo que pase con los ‘Blanquiazules’.

Ambos equipos podrían ser sancionados y ¿Alianza Lima a semifinales? (X @gersoncuba2603).

Piden que Alianza Lima clasifique a semifinales de Copa Sudamericana 2025

Por estos hechos violentos, tanto Independiente como Universidad de Chile pueden afrontar una sanción severa, incluso, la descalificación. En este sentido, con la clasificación de Alianza Lima y la cancelación de esta serie por parte de CONMEBOL, ¿se puede ilusionar el conjunto peruano con jugar directamente en semifinales?

Lo cierto es que muchos fanáticos en redes sociales piden que Alianza Lima clasifique directamente a semifinales debido a que el ‘Rojo’ y la ‘U’ chilena no deberían tener oportunidad de clasificación.

Se vendrán días de muchas especulaciones, pedidos y, seguramente, sanciones por parte de CONMEBOL respecto a lo sucedido en Buenos Aires. De todas maneras, Alianza Lima estará atento porque se ve afectado al no conocer aún cuál será su rival en cuartos de final si es que se determina algún ganador en la serie.

¿Cuándo juega Alianza Lima los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025?

Aún hay tiempo para una definición por parte de Conmebol. Es que las llaves de cuartos de final están estipuladas para jugarse entre la tercera y la cuarta semana de septiembre. Es decir, Alianza Lima debe jugar el partido de ida de los cuartos de final los días martes 16, miércoles 17 o jueves 18. En tanto, la vuelta sería entre el martes 23, miércoles 24 o jueves 25 de septiembre.