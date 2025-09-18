Carlos Zambrano volvió a hacer de las suyas y complicó a Alianza Lima en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Universidad de Chile. Es que se fue expulsado en el segundo tiempo por doble tarjeta amarilla tras un codazo al chileno Charles Aránguiz. Fue su quinta expulsión en este 2025 y la segunda en el certamen.

Fue al minuto 18 del segundo tiempo cuando de un pelotazo largo, Zambrano buscó quedarse con el balón, pero le metió un codazo a Aránguiz. El árbitro Ramón Abatti no necesitó del VAR y directamente le mostró la segunda tarjeta amarilla al defensor de Alianza Lima. Había sido amonestado a los seis minutos del complemento anteriormente.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Sin dudas, Zambrano causa un severo problema para Néstor Gorosito en el conjunto íntimo. Es que no abundan los defensores centrales en el plantel y, para colmo, en un partido trascendental, vuelve a ver una tarjeta roja. De hecho, esto ha sido una constante del ‘Kaiser’ a lo largo de este año.

Sólo en este 2025, Carlos Zambrano vio cinco veces la tarjeta roja, todas por doble amonestación. En la Copa Sudamericana, ya había sido expulsado en el partido de vuelta ante Gremio en el Playoff, aunque lo hizo sobre en tiempo de descuento en el segundo tiempo. En tanto, también vio la roja en los dos partidos de la fase de grupos de Copa Libertadores ante Talleres. Y completa sus expulsiones con la que recibió ante Cienciano en el Torneo Apertura de la Liga 1.

ver también Fue figura en Alianza Lima, pero Néstor Gorosito decidió borrarlo del primer equipo

A su vez, las expulsiones han sido un dolor de cabeza en todo Alianza Lima. Ya que, con esta de Zambrano, han sido 13 tarjetas rojas en toda la temporada. Es un número muy alto y que muestra la indisciplina del equipo de Gorosito.

Publicidad

Publicidad

Recuerda que el partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile se puede ver en vivo por la plataforma Disney+. Hasta el 27 de septiembre, la plataforma ofrece un importante descuento para los nuevos suscriptores: 17,45 para Disney+ Standard y 34,45 para Disney+ Premium.

Carlos Zambrano y una pica con Charles Aránguiz de hace 10 años

Parece como si no hubiese sido casualidad que Zambrano le vaya con el codo a Aránguiz. Es que ya hubo un cruce entre ambos futbolistas que derivó en la expulsión del defensor. Y no es un grato recuerdo para el hincha peruano, más allá que terminó por viralizarse tras esta tarjeta roja en Alianza Lima vs. Universidad de Chile.

El recuerdo de la roja de Zambrano por acción contra Aránguiz en la semifinal de la Copa América 2015 (X @felipheex21).

Publicidad

Publicidad

¿Por qué? Sucedió en la semifinal de la Copa América 2015 cuando Zambrano le fue muy fuerte a Charles Aránguiz y fue expulsado por el venezolano José Argote a los 20 minutos del primer tiempo. Eso condicionó a La Bicolor, dirigida por Ricardo Gareca, que terminó perdiendo 2-1.

Al final, Perú se conformó con el tercer puesto tras vencer 2-0 a Paraguay en dicho partido. Mientras que Chile terminó por ser campeón tras vencer a Argentina por penales en dicha edición.