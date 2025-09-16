Fue figura en Alianza Lima, pero Néstor Gorosito decidió borrarlo del primer equipo

La competencia en un equipo grande siempre es complicado, todos quieren jugar y mostrarse en cada partido. Pero también muchas veces la decisión recae únicamente en el entrenador que por gustos personales va separando jugadores. Es así como en Alianza Lima se conoció el jugador que pasó a ser borrado por el técnico argentino.

Néstor Gorosito es un entrenador que no le gusta mover mucho, pero que normalmente lo ha hecho por temas de torneos internacionales. En lo que va de la temporada el cuadro ‘blanquiazul’ ha estado en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, lo que ha obligado a usar a sus jugadores con la intensión de rotar para dar descanso a los titulares.

¿A qué jugador Néstor Gorosito borró de Alianza Lima?

Nos estamos refiriendo a Jesús Castillo como el futbolista que ha sido relegado de su puesto como suplente. El volante de 29 años venía siendo considerado en la banca de suplentes, pero conforme ha pasado la temporada su lugar ha sido removido. Ahora es muy difícil verlo incluso en las convocatorias por una decisión netamente técnica.

Se pensó que en el juego contra Deportivo Garcilaso sería él el que termine ocupando uno de los lugares de defensa central. Pero el entrenador argentino decidió poner a Jean Pierre Archimbaud, quien no domina muy bien el lugar. Siendo bastante complicado para él mantener la marca de sus rivales, terminando como protagonista por sus errores en esta importante derrota.

Jesús Castillo (Foto: Alianza Lima).

En una entrevista para Radio Ovación, el volante contestó sobre su ausencia: “Son decisiones del entrenador y yo las respeto. Hay grandes jugadores que trabajan para poder estar y solo hay que estar bien preparados cuando se presente la oportunidad. Yo estoy preparado para jugar y, en cualquier momento que me toque, voy a hacerlo de la mejor manera”.

Así como en el partido por la Liga 1 terminó fuera de la lista, esta vez pasó igual en la Copa Sudamericana. No será parte de la delegación que disputará el partido ante la Universidad de Chile en Matute. Todo indica que su tiempo en Alianza Lima ha llegado a su final, pues se conoció que Gorosito se mantendrá en el cargo. Siendo difícil que lo tenga en consideración para la temporada 2026.

Los números de Jesús Castillo este 2025

Jesús Castillo viene de una temporada en la que ya había perdido el lugar y se posicionaba como un suplente en el club. Esta campaña repitió el plato, solo que en esta segunda parte de la campaña sus números han ido en picada hasta ya no ser considerado.

Jesús Castillo en los entrenamientos (Foto: Alianza Lima).

En la temporada ha disputado 23 partidos, no ha hecho goles, pero si dio 1 asistencia ante Libertad en el empate 2-2 en Paraguay. Todo esto ocurrió en un total de 1229 minutos dentro de la cancha.

Ahora, si tomamos en cuenta lo que ha sido esta segunda parte del año, solo ha disputado 2 partidos de 8 posibles en Liga 1. Mientras en Copa Sudamericana 1 de 4. Su último partido fue el 31 de julio ante Juan Pablo II en el que entró solo 3 minutos.

