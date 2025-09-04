Conmebol definió si Alianza Lima jugará con público ante Universidad de Chile en cuartos de final de la Copa Sudamericana

Conmebol terminó con el suspenso e hizo oficial que Universidad de Chile siga en la Copa Sudamericana. De esta forma, la entidad también confirmó que Independiente fue eliminado del certamen. Ahora, Alianza Lima sabe de manera segura que jugará ante el cuadro chileno, pero será con público.

Según el comunicado oficial de Conmebol, Alianza Lima tendrá que jugar con la Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La información confirmada también dicta que el cuadro de Perú será local en la ida y el de Chile en la vuelta.

Por ello, Conmebol también definió el castigo para la Universidad de Chile: si juega de visita no podrá tener a sus hinchada por los próximos 7 partidos y si juega de local será a puertas cerradas por los próximos 7 partidos Conmebol.

De esta forma, Alianza Lima jugará de local solo con su hinchada ante Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Mientras que la vuelta será a puertas cerradas.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

Alianza Lima jugará ante Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana el próximo jueves 18 de septiembre a las 7:30 PM en Matute por la ida y el próximo jueves 25 de septiembre a las 7:30 PM por la vuelta.

¿Dónde juegan Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

Alianza Lima jugará ante Universidad de Chile a puertas cerradas por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. En ese sentido, según la información el partido se desarrollará en el estadio de Coquimbo, el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

