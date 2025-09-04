La espera llegó a su final. Luego de varios días de suspenso, la Conmebol tomó una decisión definitiva. Se conoció la respuesta al caso de violencia que se dio en el partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Alianza Lima siguió atento a la situación, ya que espera rival en cuartos.

El pasado 2 de setiembre ambos clubes acudieron a la sede principal de la Conmebol en Paraguay. En una larga audiencia ambos elencos se encargaron de defender su posición, buscando que se pueda dar la mejor solución a una situación que se les terminó saliendo de las manos.

Tal como adelantó Bolavip ya se conoce el veredicto final de parte de la Conmebol. Que es eliminar a Independiente según pudo dar a conocer Germán García Grova en sus redes sociales.

Por otro lado, Independiente y la Universidad de Chile también serán castigados con 7 encuentros de local sin público cada uno. Aparte, tendrán que pagar una multa económica de 150 mil dólares cada uno de los equipos. Mientras que por un tema de racismo serán 120 mil extras para el cuadro chileno y 100 mil para los argentinos.

Por otro lado, Alianza Lima puede sentirse más tranquilo al conocer su destino en esta Copa Sudamericana. Pues al no tener un panorama claro de que es lo que iba a pasar con su rival, tampoco se podían hacer las gestiones necesarias para afrontar esta competición a la que le están apostando todo su arsenal.

¿Qué pasó en el Independiente vs. U. de Chile?

El pasado miércoles 20 de agosto se jugaba el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente vs. U. de Chile en Argentina. El estadio Libertadores de América lucía un lleno total y ambas hinchadas no dejaban de alentar a sus equipos.

Pero en el entretiempo del encuentro todo se descontroló, los hinchas visitantes comenzaron a arrojar objetos a la tribuna local. Esto provocó que primero se reanude el encuentro tarde y después se termine por suspender el partido.

Pelea entre los hinchas de Independiente y U. de Chile (Foto: Getty).

Con la suspensión todo fue un caos, pues las hinchadas comenzaron a pelear en las tribunas, dejando una imagen realmente aterradora. Las tribunas al final se vieron manchadas de sangre con hinchas de ambos bandos demostrando un nivel de salvajismo en sus acciones. Lo cual hizo que la Conmebol no pueda hacer más y tenga que cancelar el partido.

La falta de seguridad en este duelo fue clave para que se presente una situación tan dramática, que por suerte no terminó en una tragedia. Pues a pesar de las fuertes imágenes, no se presentaron vidas perdidas en las tribunas.

¿Cuándo Alianza Lima jugará los cuartos de final?

Conociendo a su rival, todo queda lista para los cuartos de final de la Copa Sudamericana para Alianza Lima. El primer encuentro se disputará el jueves 18 de setiembre desde las 19:30 horas en el estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’. Mientras que el choque de vuelta se desarrollará el día jueves 25 del mismo mes a las 19:30 horas en el estadio Nacional Julio Martínez Pradanos.

