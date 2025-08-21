¿Alianza Lima a semifinales? Qué dice el reglamento de Conmebol por el caso Independiente vs. Universidad de Chile

Conmebol deberá tomar decisiones importantes que interesan a Alianza Lima y su futuro en la Copa Sudamericana 2025. Es que el equipo blanquiazul, que clasificó tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador, todavía no tiene rival para los cuartos de final debido a los escandalosos hechos ocurridos en Buenos Aires en el partido de vuelta de octavos entre Independiente y Universidad de Chile. Ante esto, ¿pueden ser descalificados ambos equipos?

El partido de vuelta entre Independiente y Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América quedó cancelado, según el comunicado oficial de Conmebol. ¿Qué pasó? El partido no volvió a disputarse cuando se detuvo a los 2 minutos del segundo tiempo (estaba 1-1) producto de serios incidentes entre las hinchadas de ambos equipos.

Según diversas fuentes, los incidentes entre hinchas iniciaron incluso antes del primer tiempo cuando la parcialidad del Bulla lanzó objetos contra los fanáticos argentinos. La situación empeoró en el entretiempo cuando esos mismos aficionados rompieron butacas y las lanzaron contra la tribuna de los de Independiente, también hubo más lanzamientos de objetos y hasta bombas de estruendo.

La Policía argentina no intervino en ningún momento y, para desgracia de todo, la barra brava de Independiente llegó hasta las ubicaciones de los hinchas de Universidad de Chile y todo se desmadró. En varias imágenes de televisión y en redes sociales se pudo ver peleas, golpes y hasta hinchas que tuvieron que saltar al vacío debido al apriete de los violentos.

Tal como indicó Conmebol, el partido quedó cancelado. Esto quiere decir que no se volverá a disputar y no se completará el segundo tiempo. Ahora, todo se definirá en la sede del organismo en Paraguay donde, tranquilamente, se pueden definir las descalificaciones de ambos clubes de la Copa Sudamericana 2025.

Las sanciones que pueden sufrir Independiente y Universidad de Chile, según el reglamento de Conmebol

De acuerdo al Reglamento Disciplinario de Conmebol, el artículo 18 especifica las sanciones que puede sufrir cualquier equipo en caso de infracciones. A continuación, el detalle:

a) Advertencia.

b) Reprensión, amonestación o apercibimiento.

c) Multa económica, que nunca será inferior a CIEN DÓLARES AMERICANOS (USD 100) ni superior a CUATROCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 400.000).

d) Anulación del resultado de un partido.

e) Repetición de un partido.

f) Deducción de puntos.

g) Determinación del resultado de un partido.

h) Obligación de jugar un partido a puerta cerrada.

i) Cierre total o parcial del estadio.

j) Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado.

k) Obligación de jugar un partido en un tercer país.

l) Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones.

m) Retirada de un título o premio.

n) Retirada de licencia.

o) Prohibición de venta y/o compra de boletos.

Por lo tanto, según este artículo, Independiente y Universidad de Chile enfrentan la posibilidad de ser descalificados de la Copa Sudamericana. Aunque, será decisión de los Órganos Judiciales de Conmebol luego de los informes de los árbitros y delegados del partido de vuelta, así como los descargos de ambos clubes.

Alianza Lima espera y puede llegar a semifinales de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima, pase lo que pase, sale beneficiado. Si no se se confirman las descalificaciones y, al final, pasa algún equipo, éste recibirá alguna sanción que puede afectar a la serie de cuartos de final. En tal caso, el equipo blanquiazul está atento a todo lo que ocurra desde Conmebol con estos dos equipos.