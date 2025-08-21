Néstor Gorosito sorprende: reveló el verdadero objetivo de Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Néstor Gorosito terminó contento tras el triunfo de Alianza Lima ante la Universidad Católica. Consiguiendo el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el técnico habló sobre lo que sigue para los íntimos y dejó una fuerte advertencia a los siguiente rivales que tendrá.

Y es que ahora mismo Alianza Lima está en su mejor momento tras conseguir pasar a cuartos de final de la Copa Sudamericana y el Néstor Gorosito apuntó alto: “Yo quiero salir campeón. Desde que llegamos se lo dijimos a los chicos. El máximo respeto con el que nos toque, pero la ilusión nuestra es máxima”, comentó el entrenador.

Siguiendo con su mensaje optimista, el técnico Néstor Gorosito dejó una fuerte advertencia al próximo rival de Alianza Lima: “No prefiero a ninguno. Vamos enfrentando cada vez equipos más difíciles porque se van manteniendo. No hay que olvidar los partidos de visita que venimos haciendo”, cerró el estratega.

Alianza Lima viene realizando una de sus mejores campañas a nivel internacional y es serio candidato a ganar la Copa Sudamericana. Con un once titular base muy fuerte, también tiene una banca de suplentes importante.

Conmebol festejó clasificación de Alianza a cuartos de la Sudamericana. (Foto: Conmebol)

¿Qué equipo jugará ante Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima todavía no sabe contra quién jugará por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Resulta que Conmebol canceló el duelo entre Independiente ante Universidad de Chile y ahora se espera a la designación del rival del cuadro íntimo.

La situación parece que originará una decisión que marcará un antecedente pues se informa que Conmebol podría sancionar tanto a Independiente como a Universidad Católica. De esta forma, ambos quedarían fuera de la Copa Sudamericana y Alianza Lima pasaría directo a semifinales.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por Copa Sudamericana?

Alianza Lima vuelve a jugar en quincena de septiembre por el partido de ida y fines de septiembre por la vuelta de la Copa Sudamericana 2025. Lo más probable es que la ida sea entre el martes 16, miércoles 17 o jueves 18. En ese sentido, la vuelta sería el martes 23, miércoles 24 o jueves 25.

¿Cuánto gana Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito gana 30 mil dólares mensuales según Salary Sport. Firmando por una temporada, si completa todo su contrato se llevará 360 mil dólares.

