Se viene un choque bastante candente por la Copa Sudamericana 2025. El duelo por cuartos de final entren Alianza Lima vs. Universidad de Chile no va a ser un juego cualquiera. En este caso hay historia detrás, pero sobre todo, una ilusión de dos clubes que quieren seguir soñando en poder levantar este torneo a final de temporada.

Por esa razón, el entrenador Gustavo Álvarez está pensando en lo que se les viene en este torneo internacional. Sabe que no será fácil, pero de igual forma termina dejando un contundente mensaje hacia su rival de turno. Prendiendo la previa a este encuentro que desde ya está echando chispas.

“Estamos muy enfocados en Alianza Lima, tenemos que superar esa llave. En cuanto al torneo, aunque el objetivo parezca lejano, siempre he dicho que mientras tengamos posibilidades, lucharemos por el compromiso de representar a la Universidad de Chile”, fue lo que dijo el entrenador tras lograr salir campeón en Chile.

Gustavo Álvarez en la Universidad de Chile

Por parte de los chilenos la tienen más que clara, no solo buscarán quedarse con el partido inicial, sino que quieren meterse a las semifinales. Acá deja en claro que no se ven menos que Alianza Lima, que en un comienzo partía como el favorito por lo mostrado en el torneo. Pero tras su mal paso en la Liga 1 ha comenzado a dejar algunas dudas.

La Universidad de Chile llega como campeón

Los populares ‘Azules’ llegan con una gran motivación a este encuentro debido a lo que pasó el fin de semana en Chile. En donde lograron alzar el título de la Supercopa de Chile tras superar a Colo Colo en una final disputada en el Estadio Santa Laura.

Juego que terminó con una tremenda goleada por 0-3 a favor de la U. de Chile. Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi fueron los autores de las conquistas en esta contienda. Por otro lado, Sebastián Vegas fue de los protagonistas en el ‘Cacique’ debido a que terminó expulsado a los 30 minutos.

Alianza Lima vs. Universidad de Chile en Lima

Por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima y Universidad de Chile se verán las caras en el Perú. El choque de ida está programado para el jueves 18 de setiembre en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 19:30 horas.

En este caso la transmisión del partido será vía ESPN en cable, mientras que por streaming se podrá disfrutar en Disney+. Por otro lado, podrás seguir todas las incidencias del encuentro desde Bolavip Perú, donde tendremos los goles, minuto a minuto, declaraciones y más de este emocionante juego.

