Contra qué equipo y cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima sigue firme su camino en la Copa Sudamericana 2025. Más luego de vencer a Universidad Católica y avanzar a cuartos de final. Sabiendo que ahora está entre los ocho mejores del torneo, el cuadro íntimo empieza a soñar en grande.

Consciente que está a golpe de vencer a tres rivales para levantar el título de la Copa Sudamericana 2025, Alianza Lima tiene que empezar a armar la estrategia para derrotar a su próximo rival por los cuartos de final.

Así pues, Alianza Lima se enfrentará ante el vencedor del duelo entre Independiente de Argentina ante Universidad de Chile. Sí, el cuadro íntimo tiene un rival de nivel internacional que podría complicar su camino en la Copa Sudamericana 2025 o darle el impulso que necesita para avanzar hasta la final. Hay que mencionar que el partido se suspendió por conflictos entre los hinchas.

Hay que mencionar que Alianza Lima disputa la Copa Sudamericana 2025 luego de haber quedado en el tercer lugar del Grupo D de la Copa Libertadores 2025. Desde ahí, el cuadro íntimo venció a Gremio de Brasil, Universidad Católica de Ecuador y ahora va por una nueva víctima.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima por la Copa Sudamericana 2025?

Alianza Lima vuelve a jugar en quincena de septiembre por el partido de ida y fines de septiembre por la vuelta de la Copa Sudamericana 2025. Lo más probable es que la ida sea entre el martes 16, miércoles 17 o jueves 18. En ese sentido, la vuelta sería el martes 23, miércoles 24 o jueves 25.

La gran novedad para Alianza Lima será la inclusión del mediocampista Pedro Aquino. Llegando desde Santos Laguna de México, el volante fue fichado en reemplazo de Erick Noriega, que se fue a Gremio de Brasil.

¿Por qué se suspendió Independiente vs. Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido entre Independiente de Argentina vs. Universidad de Chile se suspendió cuando varios incidentes se registraron en las tribunas. Deteniéndose el juego en el minuto 62 del partido, las acciones se detuvieron cuando el resultado global favorecía al equipo chileno.

Hay que mencionar que cuando se suspendió el partido, Independiente y la Universidad de Chile empatan 1-1, que daba un global de 2-1 a favor de la Universidad de Chile, pero todos los reportes apuntan a que fueron los mismos hinchas de la Universidad de Chile los que empezaron con los problemas en la tribuna de Independiente.

