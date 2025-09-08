Mediante las redes sociales se ha logrado conocer un video que preparó el plantel entero de Independiente tras conocer el fallo de la Conmebol. El cuadro ‘Rojo’ se mostró disconforme con el accionar del máximo ente del deporte rey en Sudamérica. Haciendo que solo un equipo se mantenga en competencia en la Copa Sudamericana.

En este video podemos ver al plantel entero del ‘Rojo’, pero como protagonistas a los tres capitanes: Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello. Quienes son los que terminan llevando la voz en este comunicado en el que muestran un gran disconformidad por la decisión que se tomó.

“Injusticia: es el sentimiento que nos invade porque no tuvimos la posibilidad de disputar la clasificación dentro de un campo de juego. Sino nos toca ver, como un grupo de hinchas visitantes, que vinieron a nuestro estadio con la clara intención de agredir a nuestra gente, hoy seguramente estén festejando que sus actos de violencia le dan como resultado la clasificación a su equipo”, comenzó diciendo Marcone.

Por su lado, Mancuello agregó: “Nos da impotencia saber que desde nuestro lugar de jugadores hicimos, insistimos, y en el mismo campo de juego, buscamos la forma de que esto se controlara a tiempo. No sucedió así, y hoy el único eliminado es Independiente, por haber sido el equipo organizador del partido. Creemos que había un camino posible para impartir justicia: mismo castigo, incluyendo la descalificación para ambos o disputando dentro del campo de juego los 45 minutos restantes“.

¿Qué dicen los hinchas de Independiente?

Por un lado los hinchas de Independiente consideran que este reclamo se hizo muy tarde, que a lo mucho debió darse un día después de conocer el fallo y no pasando tanto tiempo. Pues pierde validez por el tiempo de demora que se ha dado sobre este video.

Con la decisión tomada y con el partido solo a días que se pueda realizar, ya no hay vuelta atrás.Siendo un video que ya no aporta mucho a un cambio en la historia que pudo marcar un precedente importante a nivel internacional, pero que no se dio.

Alianza Lima listo para enfrentar a la Universidad de Chile

Ya con la decisión tomada, Alianza Lima ya sabe que es lo que se le viene para los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Será la Universidad de Chile el rival de turno, cuadro que llega sin posibilidad de jugar los partidos con público en este certamen. Siendo este uno de los importantes castigos que le han impuesto de parte de Conmebol.

El primer partido se disputará el próximo jueves 18 de setiembre desde las 19:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva ‘Matute’. Mientras que la vuelta será el jueves 25 del mencionado mes en Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso en Coquimbo a la misma hora.

