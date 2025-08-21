¿FIFA pide a Alianza Lima en semifinales? El mensaje de Gianni Infantino por el escándalo en Independiente vs. Universidad de Chile

El escándalo, los incidentes y la violencia suscitada en el partido de vuelta de octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires por la Copa Sudamericana 2025 ha dado la vuelta al mundo. Por eso, desde la FIFA, apareció un mensaje del presidente Gianni Infantino al respecto.

Publicidad

Publicidad

El caso Independiente vs. Universidad de Chile genera mucha expectativa en Perú por la posibilidad de que Alianza Lima se vea beneficiado. ¿Por qué? El conjunto blanquiazul espera por el clasificado para que sea su rival de cuartos de final. No obstante, los dos equipos podrían ser descalificados por este escándalo y el club peruano podría acceder directo a semifinales.

Hay gran expectativa en Alianza Lima por esta situación, ya que esto afecta a su futuro deportivo y lo ilusiona con una chance de jugar semifinales de Copa Sudamericana 2025. Aún falta para una decisión oficial de Conmebol, pero el Reglamento Disciplinario contempla la chance de la descalificación para ambos equipos.

ver también Dos equipos eliminados al mismo tiempo: el antecedente que puede llevar a Alianza Lima directo a la semifinal de la Copa Sudamericana

El mensaje de Gianni Infantino por el caso Independiente vs. Universidad de Chile

Gianni Infantino recurrió a su cuenta de Instagram personal para manifestar su opinión sobre la violencia y los graves incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile. Aunque, no habló sobre posibles sanciones para estos dos equipos. Esto dice su mensaje:

Publicidad

Publicidad

Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires.

La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo.

Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos.

Publicidad

Publicidad

La publicación de Infantino sobre Independiente vs. U. de Chile (Instagram @gianni_infantino).

NOTICIA EN DESARROLLO