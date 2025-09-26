Hernán Barcos estalló tras eliminación: La contundente respuesta que dejó callados a los críticos de Alianza Lima

Hernán Barcos fue uno de los que más expresó su dolor por la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana. Con la esperanza de ganar el primer título internacional para el equipo íntimo, el ‘Pirata’ salió al frente y en sus redes sociales mandó un claro mensaje sobre cómo está el grupo.

Además, el mensaje de Hernán Barcos tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana también fue un contundente golpe para los más críticos del equipo íntimo: “Es un momento duro para nosotros. Es hora de reflexionar y pensar en lo que viene”, comenzó el ‘Pirata’ en redes sociales.

“Orgulloso de este grupo, de la entrega que tuvimos y del apoyo incondicional de nuestra gente. Juntos vamos a dar pelea hasta el final. La grandeza de Alianza Lima se ve en estos momentos”, cerró con contundencia Hernán Barcos tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana.

Ahora lo que sigue para Alianza Lima es pelear por ganar el Torneo Clausura 2025 y forzar una definición por el título nacional de la Liga 1 de Perú. Hay que recordar que Hernán Barcos es bicampeón peruano con los íntimos tras consagrarse en los años 2021 y 2022.

Mensaje de Barcos tras eliminación de Alianza. (Foto: Instagram Hernán Barcos)

¿Hasta cuándo Hernán Barcos tiene contrato con Alianza Lima?

Hernán Barcos tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Si bien en esa fecha se cumple su vínculo, ambas partes están trabajando en la negociación, que podría ser por una temporada más.

¿Cuánto gana Hernán Barcos?

Hernán Barcos gana 25 mil dólares mensuales en Alianza Lima, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 300 mil dólares.