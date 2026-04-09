El ‘Papá’ sigue vigente en la Copa Sudamericana y rescató un gran punto en Uruguay gracias al gol de último minuto de Carlos Garcés. El delantero marcó de cabeza el empate 1-1 entre Cienciano vs. Juventud por la fecha 1 del Grupo B y el cuadro peruano sumó su primera unidad.

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El tanto del delantero Carlos Garcés ocurrió en el minuto 88 del partido entre Cienciano vs. Juventud por la Copa Sudamericana. Sintiendo quizá que tenía el resultado en el bolsillo pues ganaba 1-0, el cuadro local se relajó y permitió un centro de la visita.

El gol de Carlos Garcés para el Cienciano 1-1 Juventud por la Copa Sudamericana

¡QUÉ CABEZAZO DE CARLOS GARCÉS PARA EL EMPATE DE CIENCIANO!



El goleador ganó por arriba y anotó el 1-1 ante Juventud.



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En ese punto Carlos Garcés se elevó más que nadie, cabeceó el balón y venció al portero Sebastián Sosa. Una vez convertido el gol, el delantero festejó con todo el plantel de Cienciano, mientras el técnico Horacio Melgarejo corría al no poder contener la emoción.

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Con este resultado, Cienciano sumó su primer punto en el Grupo B de la Copa Sudamericana y lo hizo de visita en Uruguay, un dato no menor. Ahora el ‘Papá’ tendrá que recibir a Puerto Cabello el próximo jueves 16 de abril desde las 9:00 PM en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Hasta cuándo Carlos Garcés tiene contrato con Cienciano?

El delantero Carlos Garcés tiene contrato con Cienciano hasta diciembre del 2026, tras renovar en diciembre del 2025 tras haber llegado en enero del 2023.

Fixture de Cienciano en la Copa Sudamericana

Fecha 2 – Cienciano vs. Puerto Cabello – 16 de abril

Fecha 3 – Cienciano vs. Atlético Mineiro – 29 de abril

Fecha 4 – Puerto Cabello vs. Cienciano – 5 de mayo

Fecha 5 – Atlético Mineiro vs. Cienciano – 21 de mayo

Fecha 6 – Cienciano vs. Juventud – 27 de mayo

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Datos claves

Carlos Garcés anotó de cabeza el empate 1-1 entre Cienciano y Juventud en Uruguay.

El gol del empate definitivo ocurrió en el minuto 88 del encuentro por Sudamericana.

Cienciano recibirá a Puerto Cabello el jueves 16 de abril en el estadio Garcilaso.