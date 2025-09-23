Lanús hizo la histórica y ahora espera al ganador entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile

Se vienen desarrollando los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 y ya se conoció al primer semifinalista. De forma asombrosa el elenco de Lanús logró un histórico empate en Brasil ante Fluminense que los dejó a dos partidos de la gran final. Ahora espera un rival para enfrentarse en busca del pase a la definición de este certamen.

En este partido se vio una gran superioridad por parte del ‘Flu’ que controló el encuentro a lo largo de los 90 minutos. Siendo un equipo que siempre buscó ir para adelante en busca de ganar el partido, celebrando el tanto de Agustín Canobbio a los 20 minutos con la esperanza de lograr darle vuelta al resultado global.

Recordemos que en la ida el conjunto de Lanús había ganado con un marcador de 1-0, así que se esperaba un triunfo del cuadro ‘Tricolor’ para este duelo. No obstante, nadie esperaba que Dylan Aquino apareciera en el área para concretar el 1-1 que terminó con las ilusiones de los brasileños. Con lo que el cuadro ‘granate’ es el primer semifinalista de esta Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Eso sí, las cosas en el Maracaná no fueron nada fácil y en las tribunas nuevamente los hinchas fueron protagonistas. Aunque en este caso con la policía apareciendo para generar indignación. Esto debido a que se enfrentaron a los hinchas argentinos que fueron duramente agredidos por los efectivos policiales.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Alianza Lima o Universidad de Chile en semifinales?

Con el pase a semifinales, Lanús estará atento a su próximo rival y lo más probable que todo el plantel observe el juego del próximo jueves 25 de setiembre. Alianza Lima y Universidad de Chile se enfrentan en coquimbo en busca del otro pase que dejará la llave lista para la definición en busca de un boleto a la final en Paraguay.

El duelo de ida quedó en un empate que deja la llave abierta, en este caso los ‘blanquiazules’ han sufrido una dura baja con la expulsión de Carlos Zambrano. El ‘Kaiser’ tendrá que ver el partido en la tribuna, esperando que su ausencia no se sienta en este encuentro, pues tuvo una acción polémica con una expulsión innecesaria.

Publicidad

Publicidad

Néstor Gorosito va a tener uno de sus retos más complicados desde que llegó a Alianza Lima. A pesar que no van a haber hinchas en las tribunas, el cuadro de la ‘U’ conoce muy bien el campo y seguramente buscará sacar ventaja en el partido. Por eso el ‘Pipo’ va a tener que jugar muy bien sus cartas para desde el comienzo tener la pelota y el control del partido, en busca de sorprender.

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Copa Sudamericana?

En este caso, las semifinales de la Copa Sudamericana ya tienen fecha programada. Lanús espera a su siguiente rival para el próximo 21 al 28 de octubre. En caso enfrente a Alianza Lima, el cuadro ‘blanquiazul’ volverá a jugar de local su primer partido y de visitante el segundo encuentro.

Mientras tanto, la final se disputará el siguiente 22 de noviembre. En un comienzo se iba a dar en el Estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera en Santa Cruz de la Sierra, pero ahora se sabe que la sede será en Asunción, todavía no se ha confirmado la sede.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿El mejor club del Perú? La contundente respuesta del DT Gustavo Álvarez a horas del Alianza Lima vs. U. de Chile