No solo Jhoao Velásquez: el jugador que Néstor Gorosito borró de Alianza Lima para enfrentar a U. de Chile

Alianza Lima se alista para el duelo de hoy frente a Universidad de Chile. En el marco de la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, los íntimos esperan tener una jornada muy importante en donde puedan sacar una valiosa ventaja que les permita seguir con aire de cara al partido de vuelta. Lo más sorpresivo para el día de hoy tiene que ver con los convocados de Néstor Gorosito, teniendo en cuenta algunas ausencias.

Si bien ya se sabe que la presencia de Jhoao Vélasquez, canterano de Alianza Lima y que demostró un buen nivel en el inicio de la presente temporada 2025, perdió espacio durante los últimos meses y que ni siquiera tiene competencia profesional en la Liga 1, ahora existe una situación muy llamativa en donde el comando técnico dejará de lado a Jesús Castillo y no se trata de una decisión debido a una lesión de por medio o algo por el estilo.

Fuente: Alianza Lima

Publicidad

Publicidad

Resulta que el volante nacional no viene siendo tomado en cuenta por Néstor Gorosito y en las últimas semanas no ha sido parte de la delegación de Alianza Lima, a pesar de que día a día entrena con normalidad a la par de sus compañeros. Cualquiera hubiera pensado que hoy ante Universidad de Chile sería al menos una opción de recambio por su despliegue y marca en el mediocampo, pero quedó confirmado que estará fuera del banco de los suplentes.

¿Qué pasa exactamente con Jesús Castillo en la interna de Alianza Lima?

“Jesús Castillo no quedó fuera de la lista de convocados de Alianza Lima por lesión, sino por decisión técnica. El volante está en buenas condiciones, por lo que su ausencia sorprende mucho por la entrega que siempre da”; informó el comunicador deportivo Gerson Cuba a través de su cuenta oficial de ‘X’ respecto al verdadero motivo por el que el equipo blanquiazul no contará esta noche con el volante para el encuentro frente a Universidad de Chile.

Fuente: @gersoncuba2603

Publicidad

Publicidad

Es de esta manera que entendemos la postura de Néstor Gorosito sobre la presencia de Jesús Castillo en el primer equipo de Alianza Lima. Cuando en su momento era uno de los pilares fundamentales del mediocampo y demostraba una entregada total por la camiseta, la actualidad del volante evidencia una sensación de que ha quedado al margen de las planificaciones y de que en su lugar el comando técnico prefiere a otros elementos.

Hora y canal del duelo Alianza Lima vs. U. de Chile por Copa Sudamericana?

El partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana está programado para el día de hoy jueves 18 de septiembre a las 19:30 hora local y se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguir el duelo por la señal oficial de ‘ESPN‘ y ‘Disney+‘ en el territorio sudamericano. Además, gozarás de todas las incidencias gracias al minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

Fuente: Conmebol Sudamericana

Publicidad

Publicidad

Posibles alineaciones del duelo Alianza Lima vs. U. de Chile por Copa Sudamericana

Alianza Lima | Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito.

Universidad de Chile | Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Maximiliano Guerrero; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Nicolás Guerra y Lucas Assadi. DT: Gustavo Álvarez.

ver también Selección Peruana en alerta: la razón por la que estará atenta al Alianza Lima vs. Universidad de Chile