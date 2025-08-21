Golpe inesperado para Alianza Lima: por qué perdería si avanza directo a semifinales de la Copa Sudamericana

En principio está claro que es una ventaja para Alianza Lima avanzar directamente a las semifinales de la Copa Sudamericana. Y es que Conmebol puede tomar esa decisión tras los actos de violencia entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda.

Pero la situación sería más profunda y Alianza Lima al final perdería económicamente si es que avanza de manera directa a las semifinales de la Copa Sudamericana. El primer factor a tomar en cuenta son los millones que se quedarían de lado.

Hasta la fecha, vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima ha sumado 6,63 millones de dólares por sus partidos tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. En ese sentido, si los íntimos pasan directo a semifinales, estarían relegando el ingreso por taquilla y premio de Conmebol.

Entonces Alianza Lima perdería los 700 mil dólares que entrega Conmebol por el partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana y cerca de 1 millón de dólares por taquilla, un dinero considerable que no puede darse el lujo de ceder.

Alianza saludado por Conmebol tras pasar a cuartos de la Sudamericana. (Foto: Copa Sudamericana)

Alianza Lima en la Copa Sudamericana

Alianza Lima viene realizando una gran Copa Sudamericana y ya avanzó hasta cuartos de final. Dejando en el camino a clubes como Gremio de Brasil y Universidad Católica de Ecuador, ahora espera saber qué hará Conmebol con Independiente y Universidad de Chile.

De todas maneras, si Alianza Lima tiene que jugar un partido por cuartos de final de la Copa Sudamericana, seguramente sería ante Universidad de Chile. Si es que avanza directo a semifinales, lo más probable es que se encuentre con Fluminense.

¿Cuánto dinero viene ganando Alianza Lima por torneos internacionales?

Alianza Lima viene ganando más de 6 millones de dólares por sus partidos tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana. Sumado a ello también ha generado cerca de un millón cada vez que jugó como local en Matute.

¿Contra quién jugará Alianza Lima en cuartos de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima jugará los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante el club que decida Conmebol luego del escándalo entre Independiente vs. Universidad de Chile. El ente tendrá que decidir si es contra alguno de ellos o si avanza directo a semifinales.

