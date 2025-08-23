¿Sin semifinales? La rotunda postura de Alianza Lima sobre el caso Independiente vs. U. Chile: “Precedente terrible”

Sigue la polémica luego de los incidentes vistos en el duelo entre Independiente de Avellaneda vs. Universidad de Chile por Copa Sudamericana. Si bien los equipos tienen hasta el próximo 27 de agosto para presentar sus descargos y a la espera de la determinación que pueda tomar Conmebol al respecto, ahora se ha podido conocer cuál es la postura desde la interna de Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

Claramente, en Matute están al pendiente de lo que pueda ocurrir con la resolución final por parte de la Comisión Disciplinaria de Conmebol y a raíz de dicho escenario es que Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú y principal acreedor de Alianza Lima, sostuvo de que sería un verdadero atropello si es que por alguna razón termina clasificando Universidad de Chile.

Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú y principal acreedor de Alianza Lima.

Tengamos en cuenta que Alianza Lima espera rival para los cuartos de final de la Copa Sudamericana y las últimas informaciones que llegan desde distintos medios sudamericanos es que el equipo chileno tendría chances de acceder a la siguiente ronda al presentar el fundamento de que no fueron los organizadores del duelo en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Publicidad

Publicidad

La contundente postura de Alianza Lima sobre la futura resolución de Conmebol

“El horizonte es un horizonte complejo porque en primer lugar se inicia un expediente donde la Conmebol. En el equipo que estaba en posición de pasar de fase, que es la U. de Chile, se les imputa como los iniciadores de estos lamentables acontecimientos y, bueno, con la reacción de los hinchas argentinos terminó en esta tragedia”; comentó en primera instancia Jorge Zúñiga en una reciente entrevista con el programa ‘Milagros Leiva Entrevista‘ de ‘Willax TV‘.

Fuente: Captura ‘Willax TV’.

En cuanto a las chances que tendría el equipo chileno de enfrentar a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, dijo: “Si se le da los puntos a la U. de Chile quedaría un precedente terrible porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genero actos de violencia para pode pasar. Sería un precedente terrible. Yo creo que la situación de la Conmebol es difícil”.

Publicidad

Publicidad

Lo que hace Alianza Lima mientras espera la resolución de Conmebol

La decisión final por parte de Comisión Disciplinaria de Conmebol recién se conocería a partir de la siguiente semana, así que por el momento Alianza Lima no tiene nada qué hacer al respecto y el equipo solo se enfoca en el clásico del fútbol peruano que jugarán ante Universitario de Deportes en el Estadio Monumental en el marco de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 el próximo domingo 24 de agosto a las 17:30 hora local.

Los convocados de Alianza Lima para el clásico ante Universitario

Arqueros : Ángelo Campos y Guillermo Viscarra.

: Ángelo Campos y Guillermo Viscarra. Defensas : Guillermo Enrique, Marco Huamán, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez y Renzo Garcés.

: Guillermo Enrique, Marco Huamán, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez y Renzo Garcés. Mediocampistas : Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jean Pierre Archimbaud, Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini y Sergio Peña.

: Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Jean Pierre Archimbaud, Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini y Sergio Peña. Delanteros: Alan Cantero, Eryc Castillo, Kevin Quevedo, Matías Succar, Gaspar Gentile y Hernán Barcos.

Fuente: Alianza Lima.

Publicidad

Publicidad

ver también Alianza Lima atento: Independiente confirmó la primera sanción por los incidentes ante Universidad de Chile