¿El rival de Alianza Lima? El video con el que Independiente culpa a la U. de Chile por los incidentes

A días de que se puede conocer la resolución final por parte de la Comisión Disciplinaria de Conmebol, distintas acciones e informaciones se vienen conociendo desde Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile. En la búsqueda de encontrar una sanción no tan extrema, en esta ocasión es el equipo argentino que realizó una llamativa jugada para quitarse cierta responsabilidad.

Fuente: Conmebol Sudamericana.

Recordando que el ganador de esta llave de octavos de final de la Copa Sudamericana se enfrentará a Alianza Lima en la siguiente instancia, todo parece indicar que argentinos y chilenos no quieren quedar en el camino. A través de las redes sociales, fue ‘El Rojo’ quien mandó un singular mensaje y prácticamente puso en evidencia la mayor responsabilidad por parte de la mapochinos.

“El 20 de agosto quedará como una de las jornadas más tristes del fútbol argentino y sudamericano. Pero será una oportunidad, para que de acá en adelante, ningún hincha argentino, sin importar su camiseta, vuelva a quedar a merced de los violentos”; fue la publicación que compartió Independiente de Avellaneda por medio de sus diversos canales digitales.

Fuente: Independiente.

¿Quién tiene más chances de enfrentar a Alianza Lima en la Copa Sudamericana?

Sabiendo que tanto Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile tienen un importante grado de responsabilidad y culpabilidad luego de los incidentes ocurridos el pasado miércoles 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, distintas informaciones aseguran que quien tendría más chances de los cuartos de final de la Copa Sudamericana podría ser la ‘U’.

Al no haber sido el equipo anfitrión y por ende no haber tenido la organización del encuentro en cuanto a la seguridad y a la prevención que siempre debería darse, de acuerdo a sugerencia de la misma Conmebol, la ‘U’ sería quien enfrente a Alianza Lima en la siguiente instancia del torneo continental. Todavía queda esperar algunos días más para conocer a ciencia cierta cuál será la determinación por parte de Comisión Disciplinaria del ente máximo del fútbol continental.

Fuente: Alianza Lima.

El descargo hacia Conmebol de Independiente y Universidad de Chile

Los representantes de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile tienen hasta el próximo 27 de agosto para presentan sus respectivos descargos ante la Comisión Disciplinaria de Conmebol. A partir de dicho momento es que podría empezar a darse la determinación final para conocer qué equipo accederá a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y por consiguiente enfrentará en llaves de ida y vuelta a Alianza Lima.

Así se jugarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Partidos de ida:

Lanús vs. Fluminense | 16 de septiembre | Estadio Néstor Díaz Pérez, Lanús

Bolívar vs. Atlético Mineiro | 17 de septiembre | Estadio Hernando Siles, La Paz

Independiente del Valle vs. Once Caldas | 17 de septiembre | Complejo Ind. del Valle, Quito

Alianza Lima vs. *a definir | 18 de septiembre | Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Partidos de vuelta:

Fluminense vs. Lanús | 23 de septiembre | Maracaná, Río de Janeiro

Atlético Mineiro vs. Bolívar | 24 de septiembre | Arena MRV, Belo Horizonte

Once Caldas vs. Independiente del Valle | 24 de septiembre | Estadio Palogrande, Manizales

*a definir vs. Alianza Lima | 25 de septiembre | *a definir

Fuente: Conmebol Sudamericana.

