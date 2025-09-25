Se confirmó la lista de jugadores que quedaron fuera del Alianza Lima vs. Universidad de Chile en el último minuto

El técnico Néstor Gorosito tomó una decisión y terminó por confirmar la lista de jugadores de Alianza Lima que no estarán ante Universidad de Chile, todo por el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Y es que así como decidió viajar con todo el plantel de Alianza Lima hacia Chile por su partido ante Universidad de Chile, de la misma forma también tuvo que dejar a algunos elementos afuera del cotejo en el último minuto.

Más allá de la muestra de respeto y hermandad que proyectó Alianza Lima al ir con todo su plantel a Chile, lo cierto es que de los 26 jugadores que viajaron, solo 23 se quedaron en la lista final del partido por la Copa Sudamericana.

De esta forma, el primer descartado era Carlos Zambrano por la expulsión que sufrió en el partido de ida. El segundo era Pablo Lavandeira pues todavía está recuperándose. El tercero es Piero Cari, que todavía está lesionado.

Alineación titular de Alianza Lima vs. Universidad de Chile. (Foto: Alianza Lima)

¿Qué jugadores de Alianza Lima no jugarán ante Universidad de Chile?

¿Cómo ver gratis el partido de Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

Para ver gratis el partido entre Alianza Lima vs. Universidad de Chile uno debe tener el servicio oficial de DirecTV Sports o si es por internet el aplicativo de DGO. Además, también se puede seguir gratis por el minuto a minuto de Bolavip Perú.

¿En qué canal pasan Alianza Lima vs. Universidad de Chile?

