Antes de irse del Perú: Erick Noriega sorprendió con duras palabras para Alianza Lima

Erick Noriega se fue de Perú rumbo a Brasil para firmar por Gremio. Dejando atrás su tiempo en Alianza Lima, el volante de 23 años se despidió de todos y tuvo unas emotivas palabras en el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Publicidad

Publicidad

Como si se tratara de una emotiva película, el volante Erick Noriega habló con la prensa sobre sus recuerdos en Alianza Lima: “Desde el día que llegué siempre me trataron muy bien, es mi casa y estoy seguro que ellos van a seguir por el buen camino”, expresó el mediocampista.

Siguiendo con sus palabras, Erick Noriega también reveló cuál será su primer desafío en Gremio: “Quiero demostrar el talento que tengo desde el día uno. Voy para ocupar un puesto. Quiero seguir jugando, no quiero que quede ahí en que llegué a Gremio y listo” continuó enérgico.

Cerrando sus comentarios sobre cómo se sentía en ese instante, la pregunta movió las fibras del volante Erick Noriega, que no pudo evitar emocionarse: “Me voy con sentimientos encontrados, pero contento por tener esta oportunidad en un club grande. Dios mediante todo siga saliendo bien y a darlo todo”, cerró.

Publicidad

Publicidad

Los números de Erick Noriega con Alianza Lima

Erick Noriega estuvo en Alianza Lima dos temporadas y dejó los siguientes números: 51 partidos en total y 3 goles. Además hay que mencionar que en el Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 de Perú recibió una puntuación de 7.25 por parte de Sofascore.

El fichaje de Erick Noriega a Gremio se da luego del duelo que sostuvo ante Alianza Lima por la Copa Sudamericana. Siendo titular en ambos cotejos, el volante dejó puntuaciones altísimas como el 7.3 en Matute y el 7.0 en Porto Alegre.

Publicidad

Publicidad

ver también La frase sobre Sporting Cristal que condena a Pedro Aquino: flamante refuerzo de Alianza Lima

¿Por cuánto tiempo fichó Erick Noriega por Gremio?

Erick Noriega firmó por Gremio por cuatro temporadas. Es decir, será jugador ‘Tricolor’ hasta agosto del 2029.

ver también Emelec se vuelve loco con el nivel superlativo de Christian Cueva: “Es un jugador de mucha experiencia”

¿Cuánto ganará Erick Noriega en Gremio?

Erick Noriega ganará 40 mil dólares mensuales en Gremio según información oficial de Salary Sport.