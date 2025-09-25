Es tendencia:
Alianza Lima

¿Viscarra pudo hacer algo más? U. de Chile marcó el 2-0 ante Alianza Lima con gol de Altamirano

Universidad de Chile volvió a marcarle un gol a Alianza Lima apenas iniciado el segundo tiempo por la Copa Sudamericana.

Por Aldo Cadillo

Universidad de Chile marcó el 2-0 contra Alianza Lima.
Alianza Lima otra vez sufrió un gol apenas iniciado un tiempo. Tal como pasó en la primera parte del partido ante Universidad de Chile, ahora el cuadro local volvió a anotar casi al instante de empezar el complemento por la Copa Sudamericana.

Llegando el 2-0 de la Universidad de Chile ante Alianza Lima tras un gol de Javier Altamirano, el volante tuvo mucho espacio y remató un potente disparo desde fuera del área. El portero Guillermo Viscarra, que algo más pudo hacer, no llegó a desviar la pelota y sufrió otra vez la caída de su arco por la Copa Sudamericana.

Gol 2-0 de la Universidad de Chile vs. Alianza Lima

Para ser más exactos, el gol de Javier Altamirano llegó en el minuto 51 del segundo tiempo. Esto quiere decir que fue apenas a los 6 minutos de haber empezado el complemento. Mientras que el de Lucas Assadi, en la mitad inicial, ocurrió en el 5.

Con este gol, Universidad de Chile estira su ventaja ante Alianza Lima y tiene casi cerrado su pase a semifinales de la Copa Sudamericana. Hay que recordar que en la ida quedaron empates sin goles en Matute, por lo que el equipo que gane pasa de ronda.

Imagen
Javier Altamirano festejando su gol con Universidad de Chile ante Alianza Lima. (Foto: Copa Sudamericana)
Lanús espera contrincante

Lanús logró su ticket a las semifinales de la Copa Sudamericana luego de eliminar a Fluminense. Ahora, instalado en semifinales, espera al ganador del duelo entre Universidad de Chile vs. Alianza Lima.

Tras ello, el vencedor jugará por la final de la Copa Sudamericana en Asunción. Hay que recordar que en la otra llave Atlético Mineiro ante Independiente del Valle.

Aldo Cadillo
