Festeja Perú: oficializan los dos nuevos deportes que estarán en los Juegos Panamericanos Lima 2027

¡Buenas noticias para el deporte peruano! La organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027 confirmó la inclusión de dos nuevas disciplinas al programa oficial: bowling y ráquetbol. La decisión fue anunciada durante la LXIII Asamblea General de Panam Sports, realizada recientemente en Asunción, Paraguay.

Con esta actualización, el evento multideportivo más importante del continente contará con 38 deportes en competencia, consolidando a la edición limeña como una de las más completas y diversas en la historia de los Panamericanos.

La inclusión de estas disciplinas no solo representa una ampliación del espectáculo, sino también una nueva oportunidad para que Perú sume medallas en casa.

El bowling vuelve con fuerza y en gran momento

Sin duda alguna, uno de los grandes beneficiados con esta decisión es el bowling, un deporte que viene mostrando crecimiento sostenido en la región.

Perú celebró con entusiasmo la noticia, especialmente tras el gran rendimiento de su selección en el último Campeonato Sudamericano, donde consiguió un total de 24 medallas en distintas categorías.

Selección Peruana de Bowling durante su participación en el Sudamericano (IPD).

Ráquetbol: una disciplina con historia y nuevos desafíos

Por su parte, el ráquetbol también hará su reaparición en los Panamericanos. Aunque no es una disciplina masiva en Perú, la inclusión abre las puertas para su fortalecimiento a nivel nacional.

Países como Bolivia y México han dominado históricamente este deporte en la región, por lo que su retorno puede generar una nueva dinámica de competencia.

La inclusión de estas dos disciplinas también refleja el compromiso de Panam Sports por mantener una programación diversa, equilibrada y representativa del desarrollo deportivo en América. Ambos deportes habían quedado fuera de la programación inicial, pero tras una evaluación técnica y el respaldo de varias federaciones, se logró su reincorporación.

