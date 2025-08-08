Es tendencia:
logotipo del encabezado
Juegos Panamericanos

Festeja Perú: oficializan los dos nuevos deportes que estarán en los Juegos Panamericanos Lima 2027

Ambos deportes coincidirán en el programa panamericano por quinta edición seguida, consolidando su presencia continua en el evento.

Por Nicole Cueva

Asamblea General de Panam Sports, Asunción.
© Panam SportsAsamblea General de Panam Sports, Asunción.

¡Buenas noticias para el deporte peruano! La organización de los Juegos Panamericanos Lima 2027 confirmó la inclusión de dos nuevas disciplinas al programa oficial: bowling y ráquetbol. La decisión fue anunciada durante la LXIII Asamblea General de Panam Sports, realizada recientemente en Asunción, Paraguay.

Publicidad

Con esta actualización, el evento multideportivo más importante del continente contará con 38 deportes en competencia, consolidando a la edición limeña como una de las más completas y diversas en la historia de los Panamericanos.

La inclusión de estas disciplinas no solo representa una ampliación del espectáculo, sino también una nueva oportunidad para que Perú sume medallas en casa.

El bowling vuelve con fuerza y en gran momento

Sin duda alguna, uno de los grandes beneficiados con esta decisión es el bowling, un deporte que viene mostrando crecimiento sostenido en la región.

Publicidad

Perú celebró con entusiasmo la noticia, especialmente tras el gran rendimiento de su selección en el último Campeonato Sudamericano, donde consiguió un total de 24 medallas en distintas categorías.

Bowling
Selección Peruana de Bowling durante su participación en el Sudamericano (IPD).

Ráquetbol: una disciplina con historia y nuevos desafíos

Por su parte, el ráquetbol también hará su reaparición en los Panamericanos. Aunque no es una disciplina masiva en Perú, la inclusión abre las puertas para su fortalecimiento a nivel nacional.

Publicidad

Países como Bolivia y México han dominado históricamente este deporte en la región, por lo que su retorno puede generar una nueva dinámica de competencia.

La inclusión de estas dos disciplinas también refleja el compromiso de Panam Sports por mantener una programación diversa, equilibrada y representativa del desarrollo deportivo en América. Ambos deportes habían quedado fuera de la programación inicial, pero tras una evaluación técnica y el respaldo de varias federaciones, se logró su reincorporación.

A qué hora juega Perú vs. Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

ver también

A qué hora juega Perú vs. Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Perú vs. Colombia: día, hora y dónde ver en vivo por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

ver también

Perú vs. Colombia: día, hora y dónde ver en vivo por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
A qué hora juegan y cómo ver en vivo Manchester United vs. Fiorentina desde Old Trafford
Fútbol europeo

A qué hora juegan y cómo ver en vivo Manchester United vs. Fiorentina desde Old Trafford

Su lesión se complicó más de lo esperado y Cueva dejó firme sentencia sobre su futuro en Emelec
Peruanos en el exterior

Su lesión se complicó más de lo esperado y Cueva dejó firme sentencia sobre su futuro en Emelec

¿Cuándo debuta Cabrera con Müller en Whitecaps por MLS?
Peruanos en el exterior

¿Cuándo debuta Cabrera con Müller en Whitecaps por MLS?

Benavente y un '9' brasileño: Los 2 refuerzos que Cristal sumará para pelear el título del Clausura 2025
Sporting Cristal

Benavente y un '9' brasileño: Los 2 refuerzos que Cristal sumará para pelear el título del Clausura 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo