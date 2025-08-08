A qué hora juega Perú vs. Colombia por los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

La Selección Peruana de Vóley medirá fuerzas con su similar de Colombia en la ciudad de Colima, México, por los cuartos de final de la Copa Panamericana 2025.

Por su parte, la ‘bicolor’ viene de registrar tres triunfos en cuatro partidos de la fase de grupos, logrando hacerse de un lugar en la siguiente ronda del certamen como tercero de su zona.

Sin embargo, para conseguir un espacio en la semifinal, primero deberá dejar en el camino al combinado ‘cafetero’, selección que dirigió tiempo atrás Antonio Rizola.

A qué hora juega Perú vs. Colombia por la Copa Panamericana de Vóley

Peruanas y colombianas se enfrentarán hoy, viernes 8 de agosto, en las instalaciones del Auditorio Multifuncional de la Unidad Deportiva Morelos de la ciudad de Colima, México.

El choque está programado para a las 19:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después, es decir, a las 20:00 horas. Por último, en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil iniciará a las 21:00 horas.

Perú vs. Colombia por los cuartos de final (Puro Vóley).

¿Dónde ver la Copa Panamericana de Vóley?

La Copa Panamericana de Vóley 2025 viene siendo transmitida por el canal de YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol, que cuenta con los derechos exclusivos del torneo.

Es importante mencionar que, Bolavip Perú contará con todos los detalles del decisivo compromiso, así como la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de las protagonistas y mucho más.

