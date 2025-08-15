UFC 319 Du Plessis vs. Chimaev: cartelera completa, horarios y dónde ver en vivo

Chicago vuelve a ser el epicentro para una de las veladas más esperadas del año en las artes marciales mixtas. Llega la UFC 319 al United Center para el combate por el título de las 185 libras entre el campeón Dricus Du Plessis y el ascendente Khamzat Chimaev. Además, habrá varias peleas con luchadores rankeados como protagonistas.

Du Plessis va por su tercera defensa del título de peso mediano en la UFC. En enero de 2024 se hizo con el cinturón tras una gran batalla ante Sean Strickland, que ganó por decisión dividida. Luego, venció a Israel Adesanya por sumisión y volvió a derrotar a Strickland en febrero de este año en fallo unánime para llegar a este nuevo combate.

Del otro lado, llega el invicto ruso Chimaev, quien representa ahora a los Emiratos Árabes Unidos. Hasta el momento, su ascenso en la UFC ha sido brillante y parece no tener rivales en la categoría. Venció a varios referentes como Gilbert Burns, Kevin Holland, Kamaru Usman y su último triunfo fue ante el ex campeón Robert Whittaker en octubre de 2024. Ahora, va por su primer título en la compañía de Dana White.

El resto de la cartelera estelar tendrá combates más que interesantes. La co-estelar tendrá a uno de los luchadores favoritos a próxima pelea por título, el inglés Lerone Murphy, enfrentándose en las 145 libras al ascendente estadounidense Aarón Pico, quien también se perfila para una carrera interesante en la UFC y con proyección para peleas importantes.

Además, Jared Cannonier va ante el experimentado Michael Page. Geoff Neal y Carlos Prates también disputarán un combate clave en el peso wélter y el experimentado Tim Elliott se enfrenta al japonés Kai Asakura, quien quiere recuperarse de la última derrota ante Alexandre Pantoja en el peso mosca.

Por último, entre las peleas preliminares, destacan la pelea entre Jéssica Andrade y la mexicana Loopy Godínez. Y la vuelta de Karine Silva al octágono de la UFC ante su compatriota Dione Barbosa.

Cartelera completa de la UFC 319

CARTELERA ESTELAR

Dricus Du Plessis (Campeón/Sudáfrica) vs. Khamzat Chimaev (#3/Emiratos Árabes Unidos): Pelea título de peso mediano.

Lerone Murphy (#6/Inglaterra) vs. Aarón Pico (Estados Unidos): Peso pluma.

Geoff Neal (#11/Estados Unidos) vs. Carlos Prates (#12/Brasil): Peso wélter.

Jared Cannonier (#9/Estados Unidos) vs. Michael Page (Inglaterra): Peso mediano.

Tim Elliott (#11/Estados Unidos) vs. Kai Asakura (#15/Japón): Peso mosca.

PELEAS PRELIMINARES

Baysangur Susurkaev (Rusia) vs. Eric Nolan (Estados Unidos): Peso mediano.

Gerald Meerschaert (Estados Unidos) vs. Michal Oleksiejczuk (Polonia): Peso mediano.

Jéssica Andrade (#5/Brasil) vs. Loopy Godínez (#11/México): Peso paja femenino.

Chase Hooper (Estados Unidos) vs. Alexander Hernández (Estados Unidos): Peso ligero.

Edson Barboza (Brasil) vs. Drakkar Klose (Estados Unidos): Peso ligero.

Karine Silva (#11/Brasil) vs. Dione Barbosa (Brasil): Peso mosca femenino.

PRIMER COMBATE

Alibi Idiris (Kazajistán) vs. Joseph Morales (Estados Unidos): Peso mosca

*Bryan Battle vs. Nursulton Ruziboev debían ser parte de las peleas preliminares, pero el combate fue cancelado, luego de que Battle falló en el pesaje (4 libras más del límite).

Horarios para la UFC 319

La transmisión de la UFC 319 comenzará con el primer combate entre Alibi Idiris y Joseph Morales y continuará luego con las peleas preliminares. Los horarios son:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 05:30 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 06:30 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 07:30 PM .

. Estados Unidos (PT): 03:30 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 04:30 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 12:30 AM .

. Portugal y Reino Unido: 11:30 PM .

. Corea del Sur/Japón: 07:30 AM.

En tanto, las peleas de la cartelera estelar comenzarán en los siguientes horarios:

Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 09:00 PM .

. Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 10:00 PM .

. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 11:00 PM .

. Estados Unidos (PT): 07:00 PM .

. México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 08:00 PM .

. España, Alemania, Francia e Italia: 04:00 AM .

. Portugal y Reino Unido: 03:00 AM .

. Corea del Sur/Japón: 11:00 AM.

¿Dónde ver en vivo la UFC 319 Du Plessis vs. Chimaev?

La UFC 319 Du Plessis vs. Chimaev tendrá transmisión por TV. En Argentina y Chile, las peleas preliminares irán por FOX Sports, pero no así la cartelera estelar, que deberá verse directamente por streaming. En el resto de Sudamérica, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú, se podrá ver por ESPN 5.

En tanto, en todos los países de Latinoamérica, todo el evento se podrá ver en vivo con transmisión de la plataforma Disney+ en su plan premium.

