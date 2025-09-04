Cuándo es el próximo partido de la Selección Peruana por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Terminó el encuentro de hoy de la Selección Peruana frente a la Selección Uruguaya en el marco de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ahora el objetivo estará puesto en el último duelo del actual proceso que será ante Paraguay en el Estadio Nacional de Lima, esperando claramente el apoyo incondicional de los aficionados.

Si bien las expectativas se perdieron y no hay nada qué hacer de cara a lo que una tan ansiada clasificación al Mundial 2026, lo ideal sería despedir a los jugadores de la mejor manera posible. A pesar de no haber estado a la altura de las expectativas de los objetivos que se tenían trazados durante el último tiempo, no olvidemos que algunos de ellos se despedirán oficialmente de la Blanquirroja.

Ya sea por haber cumplido un ciclo y por un tema netamente generacional, la Selección Peruana empezará a renovarse en varias de sus líneas y el partido frente a Paraguay en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 será un escenario ideal para validar dichos escenarios, así que a continuación veremos todos los detalles del caso.

Día y hora del Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Perú enfrentará a Paraguay el próximo martes 9 de septiembre a las 18:30 hora local. El partido se disputará en el Estadio Nacional de Lima y es importante mencionar que la jornada se jugará de manera simultánea, así que desde ya se espera una última fecha llena de emoción, incertidumbre y definición para conocer quiénes son los clasificados y eliminados de la contienda.

Dicho esto, veremos cómo será la despedida de la Selección Peruana del actual proceso clasificatorio. Quedando muy lejos del objetivo desde hace un buen rato, ahora un rival como Paraguay podría ser una importante medida para demostrar de que hay material con qué luchar de cara al futuro, sobre todo cuando en Videna ya vendrían planificando los nuevos objetivos deportivos.

Así va la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

