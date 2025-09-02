Es tendencia:
Uruguay no se guarda nada: el once demoledor que presentará contra Perú con Federico Valverde a la cabeza

La Selección Peruana visita a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias y los 'Charrúas' van con todo por una goleada.

Por Aldo Cadillo

Federico Valverde vs. Carlos Zambrano.
© Producción Bolavip.Federico Valverde vs. Carlos Zambrano.

Uruguay tiene un duelo trascendental ante Perú y lo asume como tal. Si bien está virtualmente clasificado al Mundial 2026, el técnico Marcelo Bielsa va con lo mejor ante el cuadro de Óscar Ibáñez y lo vive como una final.

Más al saber que jugarán en el estadio Centenario de Montevideo este jueves 4 de septiembre desde las 6:30 PM por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026. Bajo este panorama se conoció la posible alineación de los ‘Charrúas’.

Sin guardarse nada, el técnico Marcelo Bielsa quiere que Uruguay consiga un triunfo contundente ante Perú, por eso su mejor once es el que saltará a la cancha del estadio Centenario. Comandados por Federico Valverde el cuadro ‘Charrúa’ va por una victoria histórica.

Más al saber que tiene a casi todas las figuras del plantel en un gran momento como el portero Sergio Rochet, los volantes Federico Valverde y Giorgian de Arrascaeta y el delantero Facundo Pellistri.

Imagen
Uruguay entrenando previo al duelo ante Perú. (Foto: Selección Uruguaya)

Alineaciones probables de Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias

La probable alineación de Uruguay sería con: Sergio Rochet en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera y Matías Viña en la defensa; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta en la volante; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez en la delantera.

La probable alineación de Perú sería con: Pedro Gallese en el arco; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Marcos López en defensa; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jairo Concha (Sergio Peña/Christofer Gonzáles); Andy Polo, Kenji Cabrera (Kevin Quevedo) y Luis Ramos en la delantera.

¿En qué canal ver Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026 se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión en su señal de televisión abierta. Además, también se podrá ver el partido en streaming por la aplicación de América tvGO.

¿A qué hora juega Perú vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026?

Perú juega ante Uruguay el jueves 4 de septiembre a las 6:30 PM por la fecha 17 y ante Paraguay el martes 9 de septiembre a las 6:30 PM por la fecha 18 de las Eliminatorias.

aldo cadillo
Aldo Cadillo
