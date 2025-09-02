Se espera pronto una renovación completa de la Selección Peruana, pero para ello es importante asegurar a los jugadores. Es así como aparece el caso de un delantero que parecería ser un tremendo goleador, tan solo tiene 17 años. Pero ya ilusiona a los hinchas nacionales con ser el reemplazante natural de Paolo Guerrero.

Este jugador es Alberto Velásquez, que posiblemente muy pocos puedan conocer por el motivo que todavía juega en las divisiones menores del Midtjylland de Dinamarca. Pero a pesar de esto, ha demostrado un gran nivel frente al arco. Siendo un destacado artillero de este club que lo sacó de Finlandia, su tierra natal en la que disputaba la cuarta división.

En estos momentos es considerado para jugar unos encuentros amistosos con la Selección Peruana, pero por lo visto todavía no hay nada asegurado que pueda vestir la camiseta nacional en un futuro. Esto debido a que también tiene convocatorias constantes con Finlandia, que lo ve como un importante jugador.

Ahora su agente ha hablado con la prensa nacional, pero ha dejado un panorama bastante desolador que podría terminar muy mal. Eso sí, todavía el cuadro patrio tiene una gran oportunidad de quedárselo.

¿Qué dijo el agente de Alberto Velásquez?

Laurent Burkart, agente de Alberto Velásquez conversó con el medio Infobae sobre la situación del atacante patrio. Pero la situación es clara, el futbolista todavía no ha decidido el país que terminará defendiendo a nivel de mayores. Pues por el momento viene disputando torneos de categorías inferiores y esto le permite jugar para ambos cuadros.

“No es una decisión definitiva [representar a Perú]. Todo está abierto hasta que debute en un partido oficial con la selección nacional”, fue lo que comenzó diciendo el agente. “El objetivo de Alberto Velásquez, como el de cualquier gran talento, es llegar a los mejores equipos de Europa. La selección nacional y su club son la plataforma perfecta”, concluyó diciendo.

Con esto queda claro que Perú tendría que apurarse en ofrecerle un proyecto serio para poder quedarse a este jugador, el cual podría darle muchas alegrías al país.

Sobre sus cualidades su representante no dudó en halagar bien lo que puede dar dentro de un campo de fútbol: “Es rápido, técnicamente bueno y tiene una gran capacidad goleadora. Su club, el FC Midtjylland, tiene un alto nivel de exigencia”.

¿Qué hace falta para que Perú se quede con Alberto Velásquez?

Por el momento tiene 17 años, es un jugador que tiene un gran futuro y conforme van pasando los meses las exigencias aumentan. Por ese motivo se espera un proyecto que le puedan entregar en el que se le confíe llegar al equipo mayor pronto. Pero también para ello se debería de tener al próximo entrenador que estará en las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2030.

Con esto la Selección Peruana se estaría adelantando a Finlandia, que lo viene usando en partidos oficiales. Por lo que tiene la ventaja, pero Perú tiene que ser rápido para actuar. Óscar Ibáñez también podría ser importante en esta decisión si este año lo decide llamar mientras está en Europa para los duelos ante Rusia y Chile.

