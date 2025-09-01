Figura de Uruguay manda firme mensaje a la Selección de Perú antes del duelo por Eliminatorias

El ambiente previo al crucial encuentro por Eliminatorias entre la Selección Peruana y Uruguay se caldea con las declaraciones del mediocampista charrúa Manuel Ugarte, jugador del Manchester United. Con una convicción inquebrantable, Ugarte ha expresado la clara mentalidad de victoria que impera en el seno de la escuadra uruguaya, subrayando la importancia de los próximos dos partidos, especialmente el primero en condición de local.

Selección Peruana recibe dura advertencia

“Tenemos que ganar los dos, el primero en casa va a ser importante, tenemos que ser protagonistas, jugar bien y ganar. Y el segundo también”, sentenció Ugarte, evidenciando la determinación del equipo. La confianza no es infundada, según el propio jugador, quien enfatiza la capacidad de Uruguay para imponerse a cualquier rival, incluso en condición de visitante. “Somos una Selección que le puede ganar a cualquiera y jugando afuera también somos fuertes y tenemos que demostrarlo”, añadió, delineando la ambición de un conjunto que busca reafirmar su poderío.

El mensaje de Manuel Ugarte es diáfano y directo: existe una certeza en el plantel uruguayo de poder superar a La Blanquirroja sin mayores inconvenientes el próximo jueves. Esta seguridad se fundamenta, según el volante, en la calidad individual y colectiva del equipo. “Obviamente. Por la calidad, el nivel del equipo y los jugadores que tenemos, hemos tenido partidos que no jugamos bien. Quiere decir que podemos jugar mucho mejor, hay que tratar de trabajar para eso. Pienso que Uruguay puede dar un nivel muy alto, lo hizo en la Copa América y hay que buscar eso”, explicó Ugarte, haciendo una autocrítica constructiva y señalando el potencial de mejora que aún posee la ‘Celeste’.

Manuel Ugarte una de las principales figuras en Uruguay. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

Uruguay se mentaliza en la Selección Peruana

A pesar de esta autoconfianza, es innegable que la Selección Uruguaya no atraviesa quizás su mejor momento como conjunto. Conscientes de ello, los charrúas buscarán en el partido contra Perú un resultado que les permita recuperar ese “fuego interno” y reencauzar su camino en las Eliminatorias. “Es una doble fecha importante. Vamos con la mentalidad de que hay que clasificar, creo que lo merecemos y el primer partido va a ser importantísimo”, manifestó Ugarte, dejando en claro la trascendencia de estos compromisos para las aspiraciones mundialistas de Uruguay.

Finalmente, en la rueda de prensa ofrecida desde el Aeropuerto de Carrasco, el crack internacional abordó un tema que genera cierta inquietud en el vestuario uruguayo: el nuevo formato de clasificación. “No estamos acostumbrados porque el Mundial siempre fue de 32 países, vamos a ver cómo se da. El Mundial de Clubes también fue algo nuevo, el jugador se tiene que adaptar. El Mundial siempre es lindo y más si lo jugás con tu Selección”, reflexionó Ugarte, mostrando una actitud de adaptación ante los cambios en el panorama futbolístico global, pero sin ocultar la novedad que representa este nuevo esquema para los jugadores acostumbrados a un formato diferente en la máxima cita del fútbol mundial.

