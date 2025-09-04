Hizo agua contra Uruguay y los hinchas no lo perdonaron: “largarte de la selección”

La Selección Peruana salió dormida a una final por el pase al repechaje del Mundial 2026. Cuando todos pensaron que el conjunto nacional intentaría ganar de visitante, se encontraron con una pared celeste que hizo añicos la esperanza nacional. Dejando expuesto a algunos jugadores que se les acabó el crédito en el equipo nacional.

Óscar Ibáñez trabajó toda una semana con sus convocados, pero erró en los intérpretes en el partido que les daba esperanza. Siendo Luis Advíncula el jugador que terminó por destruir la ilusión patria en la defensa. El lateral de 36 años estuvo desde el inicio en este juego contra Uruguay, pero simplemente no se vio nada de él.

Luis Advíncula con Yoshimar Yotún (Foto: Selección Peruana).

Publicidad

Publicidad

Lo único que hizo Ibáñez en poner a este jugador por encima de otros es evidenciar la razón por la que en Boca Juniors no juega. El nivel ya no le da para competir al más alto nivel, esto lo dejó en evidencia en un primer tiempo para el olvido. Si bien su fuerte nunca fue defender, la realidad que ante jugadores de gran nivel es imposible que pueda hacer algo y lo demostró en el Centenario.

Eso sí, las redes no perdonan y se lo hicieron saber. Muchos piden que ya lo dejan fuera del equipo y que comiencen a ver nuevos rostros. Siendo nuevamente Oliver Sonne uno de los más pedidos por parte del hincha que desea ver caras nuevas en el once titular.

¿Qué dicen los hinchas de Luis Advíncula?

Los hinchas han sido bastante críticos con el desempeño de Luis Advíncula. Se nota que no está en su mejor nivel y por eso varios ya piden que se dejen de argollas. Pues consideran que debería dejar la Selección Peruana. También dejan en claro que en Boca es suplente por algo y en estas Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 lo demostró.

Publicidad

Publicidad

Unos de los temas también que se habla es la argolla, algo que siempre se menciona en la Selección Peruana. Jugadores que están más que todo por amistad que por el nivel. En este caso Advíncula tiene los galones para estar por encima de otros, pero se le va acabando el crédito muy rápido pensando para las siguientes eliminatorias.

Publicidad

Publicidad

Las opciones de Perú para reemplazar a Luis Advíncula

En el banco de suplentes Óscar Ibáñez solo tiene dos opciones, la primera es Oliver Sonne que viene jugando en el Burnley de la Premier League y César Inga que podría actuar en ese lugar también. jugadores que podrían ser alternativas ya pensando en un futuro casi inmediato para la Selección Peruana.

Matías Lazo que fue dejado de lado también es una opción. Siendo estos los principales jugadores para desempeñarse como laterales derechos en el futuro de la Bicolor.

ver también La figura de Universitario que nació en Colombia y la Selección Peruana quiere a todo costo