¿Juegan ante Perú? Paraguay sumaría dos jugadores de Boca Juniors para su selección

Así como la Selección Peruana viene entrenando de cara a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Paraguaya no se queda atrás y podría sorprender en su próxima llegada a la capital nacional. El equipo liderado técnicamente por Gustavo Alfaro podría contar con un par de refuerzos desde Boca Juniors y claramente sorprenderían al comando técnico en Videna que prepara todo al máximo detalle.

Resulta que el delantero Milton Giménez y el defensor Ayrton Costa nacieron en Argentina, pero por raíces familiares es que podrían ponerse la camiseta de la Selección Paraguaya. Ninguno de los dos ha sido parte de las convocatorias de la ‘Albiceleste’ y por reglamento FIFA están a tiempo de defender a los guaraníes, siempre y cuando cumplan con los trámites correspondientes de papeles.

Ahora, hay ciertos detalles que se han podido conocer hasta ahora respecto a la posibilidad concreta de que puedan sumarse ahora mismo a las planificaciones de Gustavo Alfaro de cara al encuentro frente a Perú, sobre todo cuando estamos a pocos días de la fecha programada. A continuación, veremos qué tan específico es el escenario en el que realmente Paraguay pueda sumar estos dos refuerzos.

¿Realmente Milton Giménez y Ayrton Costa podrían jugar ante Perú?

Milton Giménez recibió la ciudadanía paraguaya y las últimas informaciones aseguran que estaría bajo la disposición de Gustavo Alfaro para sumarse a las planificaciones de la selección. Ahora, en cuanto a las chances que el delantero de Boca Juniors tendría para viajar a Lima y enfrentar a la Selección Peruana, depende únicamente del comando técnico. Lo cierto es que hasta ahora no hay novedades al respecto, aunque esta situación podría varias en las próximas horas.

En cuanto a Ayrton Costa, todo parece indicar que su caso es un poco más complicado por el hecho de que todavía no tiene los trámites realizados. Si bien existe la disposición de que efectivamente pueda tener los papeles en regla, se habla más de un escenario en el futuro cercano. En conclusión, Perú tendría como rival a un refuerzo paraguayo y que encima es delantero, con lo cual generaría un nuevo dolor de cabeza en los trabajos de Óscar Ibáñez.

Las novedades de la Selección Peruana para recibir a Paraguay en Lima

Hablando de la Selección Peruana, el día de hoy se dieron algunas novedades importantes respecto a las recuperaciones físicas de Andy Polo y Erick Noriega. El primero no estuvo ante Uruguay en Montevideo y el otro salió sentido del encuentro, aunque en horas de la mañana fueron captados trabajando de manera natural en Videna y es muy probable que ambos puedan alinear en el duelo frente a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima el próximo 9 de septiembre.

