Los 4 jugadores que Óscar Ibáñez borró a nada del Perú vs. Paraguay por Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026

Óscar Ibáñez dejó fuera a cuatro jugadores antes del duelo ante Paraguay.

Por Bruno Castro

Jugadores de la Selección Peruana.
© Selección PeruanaJugadores de la Selección Peruana.

Óscar Ibáñez tomó una importante decisión para el choque frente a Paraguay por las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. El entrenador de nacionalidad argentina dejó fuera de la contienda a 4 jugadores debido al número máximo de elementos que puede tener en el banco de suplentes. Por lo que estos futbolistas tendrán que ver el partido desde la tribuna.

El primero que fue dejado de lado es Andy Polo, nunca pudo recuperarse de su lesión y vuelve a quedar fuera. El jugador de Universitario de Deportes pintaba para titular en el equipo patrio, pero debido a una molestia muscular terminó sin opciones de conseguir sumar minutos en esta fecha doble.

Otro que quedó fuera es Miguel Trauco, el lateral izquierdo de Alianza Lima no será tomado en cuenta. Todo indica que podrían sus últimos momentos con la Selección Peruana teniendo en cuenta el nivel de otros elementos. Por lo pronto este juego lo verá afuera.

Puede ser una imagen de 1 persona, jugando al fútbol, jugando al fútbol y texto que dice
Miguel Trauco (Foto: Selección Peruana).

El defensor Matías Lazo es otro de los que no será tomado en cuenta, Óscar Ibáñez no lo ve útil al joven jugador. Lo mismo pasa con Alessandro Burlamaqui que para este partido no tuvo opción de estar en el banco de suplentes. Así que su debut todavía queda pendiente en el equipo nacional.

¿Cómo formará la Selección Peruana?

Para este juego Óscar Ibáñez no quiere hacer muchos cambios y manda a los mismos de siempre. Repitiendo poner a los experimentados por encima de los nuevos jugadores. Algo que podría ser un homenaje para algunos que posiblemente dejen de ser parte de las convocatorias nacionales.

Así formará la Selección Peruana: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Sergio Peña; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

Imagen

Selección Peruana por el honor en las Eliminatorias

Este encuentro para la Selección Peruana básicamente significa irse con honor de las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026. Por lo que intentar una victoria sería todo un lujo para el equipo patrio que en todo el torneo solo ha ganado en dos oportunidades: Bolivia y Uruguay. Ambos encuentros fueron en Lima y ahora buscan repetir el plato.

Por su lado, Chile también buscará ganar para intentar pasar a Perú y dejarnos en la última casilla. Es lo único que ambos países se juegan, intentar no culminar en el último lugar de estas Clasificatorias en donde fueron los peores equipos.

bruno castro
Bruno Castro
