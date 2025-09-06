Logró un hito histórico en las Eliminatorias y en Perú ya lo piden como nuevo DT para el Mundial 2030

La Selección de Perú se quedó sin chances de clasificar al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El ciclo mundialista para La Bicolor no ha sido para nada bueno y hay debate respecto al futuro de Óscar Ibáñez o si los dirigentes de la Federación deberían buscar un nuevo entrenador. Por lo pronto, a los hinchas peruanos les gusta un perfil específico para el próximo seleccionador.

Durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Peruana contó con tres entrenadores. Juan Reynoso y Jorge Fossati decepcionaron en el cargo y Óscar Ibáñez tuvo una buena prueba ante Uruguay, pero no lo aprovechó.

Con el cierre de esta Eliminatoria y la eliminación de toda chance de clasificación a la Copa del Mundo 2026, en Perú piden por un nuevo entrenador para el próximo ciclo clasificatorio al Mundial 2030. La gran pregunta es quién tomará el cargo y si en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hay algún nombre apuntado.

Por lo pronto, los hinchas peruanos empiezan a ver que hay un perfil que les gusta para su seleccionado. No obstante, el nombre de Ricardo Gareca siempre está en el corazón de los fanáticos, pero evidentemente hay una característica que también coincide con un entrenador que ha tenido éxito e hizo historia en Sudamérica.

Gustavo Alfaro clasificó con Paraguay y cae bien en Perú

Una de las selecciones que clasificó al Mundial 2026 es Paraguay, que vuelve a una cita mundialista tras su última participación en Sudáfrica 2010. Gran mérito de esta clasificación, tal como sus hinchas han destacado durante los festejos, está en su entrenador Gustavo Alfaro. Le cambió la cara por completo al seleccionado albirrojo.

Desde el último ciclo que fue al Mundial 2010, con Gerardo Martino a la cabeza, Paraguay tuvo ocho entrenadores: Francisco Arce (dos veces), Gerardo Pelusso, Víctor Genes, Ramón Díaz, Gustavo Morínigo, Juan Carlos Osorio, Eduardo Berizzo, Guillermo Barros Schelotto y Daniel Garnero. Ninguno pudo convencer.

Alfaro llegó al seleccionado tras su éxito en Ecuador al que llevó también hasta una Copa del Mundo (Qatar 2022). Le dio una confianza a los futbolistas paraguayos que no lograron los anteriores y los resultados llegaron. De 11 partidos que dirigió, Paraguay perdió solo uno, ganó cinco y empató otros cinco. Así, han sido 20 puntos que le permitieron clasificar de forma directa al Mundial 2026.

Esa cantidad de puntos hubiese cambiado rotundamente las Eliminatorias para Perú. Y es algo que los hinchas peruanos ven. Luego de una columna de opinión en Bolavip donde el periodista Manuel Alejandro Carranza Salas lo elogió, los fanáticos coincidieron en que debería ser el entrenador de la Selección Peruana.

Gustavo Alfaro, junto al director deportivo de Paraguay, Justo Villar (Getty Images).

En los canales de WhatsApp de Bolavip Perú, correspondientes a la Selección Perú, Alianza Lima y Universitario, hubo una encuesta para saber si estaban de acuerdo con la opinión del destacado periodista sobre si Alfaro debía dirigir a La Bicolor. Los resultados fueron contundentes.

La contratación de Alfaro recibió una amplia mayoría. Más de 400 votos positivos en cada canal superan por mucho a la otra opción, que apuntaba a otro tipo de cambios. Evidentemente, ese perfil de técnico que convence al jugador, más allá de priorizar el aspecto defensivo, es el que gusta a los fanáticos peruanos.

Encuesta canal Selección Perú (WhatsApp Bolavip Perú).

Encuesta canal de Universitario (WhatsApp Bolavip Perú).

Encuesta canal de Alianza Lima (WhatsApp Bolavip Perú).

Ese perfil se puede asemejar con lo visto con Ricardo Gareca durante su exitoso ciclo en La Bicolor. Un entrenador que logró sacar el mejor provecho de una generación de jugadores que, hoy, ya están en el final de su etapa en el seleccionado.

¿Qué pasará con Óscar Ibáñez en la Selección Peruana?

Él futuro de Óscar Ibáñez será tema de conversación de acá a las próximas semanas. La evaluación de la Federación Peruana será clave para determinar si continuará en el cargo más allá del final de las Eliminatorias. Por lo pronto, por ahora, estará al frente del combinado bicolor en las ventanas internacionales de FIFA de octubre y noviembre.

Sin embargo, según el periodista Gustavo Peralta, habrá una evaluación de parte de la Federación luego del partido ante Paraguay del próximo martes 9 de septiembre donde precisamente Ibáñez enfrentará a Alfaro. “No es tan seguro que vaya a dirigir los amistosos de octubre y noviembre“, afirmó.