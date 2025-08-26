Se confirmaron los árbitros para los partidos de la Selección Peruana en las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Peruana se encuentra en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial Norteamérica 2026, enfrentando dos compromisos cruciales que, aunque con escasas posibilidades matemáticas de clasificación, son fundamentales para dignificar su desempeño y sentar las bases del próximo ciclo. A pesar de la difícil situación en la tabla, Perú buscará cerrar esta etapa con una imagen renovada, mostrando un equipo competitivo y con miras al futuro.

Árbitros confirmados para la Selección Peruana

El primer gran desafío tendrá lugar el jueves 4 de septiembre contra Uruguay en el mítico Estadio Centenario de Montevideo. El partido, programado para las 6:30 p.m. (hora de Perú), será de vital importancia, no solo para Perú, que busca un buen resultado, sino también para los ‘Charrúas’, quienes aspiran a asegurar su pase directo a la cita mundialista. La terna arbitral para este encuentro de alta tensión estará liderada por el argentino Facundo Tello, cuya experiencia será clave para manejar las incidencias de un partido con tantas implicaciones.

Referee Facundo Tello trabajando en el FIFA Club World Cup 2025 con Vinicius Jr. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)

La atmósfera en el Centenario promete ser electrizante, y la “Blanquirroja” tendrá la oportunidad de medir fuerzas con una de las selecciones más fuertes de la región. Posteriormente, el martes 9 de septiembre, la Selección Peruana cerrará su participación en casa, enfrentando a Paraguay en el Estadio Nacional de Lima, también a las 6:30 p.m. (hora de Perú). Este encuentro, que no tendrá implicaciones directas para la clasificación de Perú, será la ocasión perfecta para despedirse de su incondicional afición. El arbitraje estará a cargo del uruguayo Andrés Matonte, un viejo conocido para la “Bicolor”, quien ya ha dirigido partidos de la selección peruana.

Referee Maximiliano Ramirez dirigiendo un partido de Copa CONMEBOL Libertadores 2025. (Photo by Miguel Schincariol/Getty Images)

Selección Peruana buscará una consolidación

A pesar de la falta de trascendencia en la tabla, el equipo buscará una victoria que demuestre el crecimiento y la evolución táctica y de juego, dejando una grata impresión a sus seguidores. Estos dos partidos marcan el punto final de una campaña de Eliminatorias que ha estado marcada por altibajos, considerada por muchos como una de las peores en la historia reciente de la Selección Peruana. Sin embargo, más allá de los resultados y la frustración por no alcanzar el objetivo principal, el enfoque principal del equipo de todos, en estos últimos encuentros, es mostrar un desempeño sólido, con actitud y compromiso.

El objetivo es dejar una buena impresión ante sus rivales y, sobre todo, ante una hinchada que, a pesar de las adversidades y la situación actual, mantiene viva la esperanza en el futuro del fútbol peruano. Estos partidos son una oportunidad para que el cuerpo técnico evalúe nuevos talentos, pruebe esquemas tácticos y comience a forjar la base del equipo que afrontará los próximos desafíos. El conjunto nacional se prepara para un nuevo comienzo, con la mira puesta en el siguiente ciclo mundialista y con la convicción de que el fútbol peruano tiene el potencial para resurgir.

