Yoshimar Yotún tuvo su regreso a la Selección Peruana en la derrota por 3-0 ante Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Luego de su larga lesión, el futbolista de Sporting Cristal vio sus primeros minutos con La Bicolor desde noviembre de 2023, aunque no cumplió una buena actuación.

Es que Perú perdió ante Uruguay y Yotún fue de los más afectados, ya que se notó su falta de partidos aún. Muchos afirman que la decisión de Óscar Ibáñez de ponerlo de titular fue innecesario y dejó expuesto a ‘Yoshi’, quien todavía debe sumar más minutos luego de su larga inactividad.

No sólo fue desde el arranque, sino que Yotún fue capitán de la Selección Peruana en el partido. Luego, al minuto 66 de juego fue reemplazado por Jairo Concha, quien finalmente tuvo su debut en La Bicolor de manera oficial (tenía dos amistosos disputados).

Tras el partido, el experimentado futbolista manifestó su lamento por quedarse sin chances mundialistas. “Es un momento complicado, no es un momento fácil para los que no tienen tanto recorrido en la Selección. Hicieron un gran partido. Hay que mirar hacia adelante, hay que terminar de la mejor manera y darle una alegría a la gente en casa“, dijo.

“Todo es difícil porque obviamente no esperábamos estos tres goles, creo que el equipo jugó bien por momentos, pero jugamos con un equipo difícil. Hay que seguir trabajando”, agregó respecto al partido ante Uruguay.

Los elogios de Yoshimar Yotún a Óscar Ibáñez y lo que espera de los nuevos jugadores de Perú

Yotún también habló sobre lo que se viene para los nuevos futbolistas que han estado en esta convocatoria e hizo un balance del trabajo de Óscar Ibáñez como entrenador de la Selección Peruana.

“Jugaron varios chicos que seguramente estarán muchísimos más años en la selección. Nos vamos triste porque no conseguimos lo que buscamos”, insistió. Y agregó: “Hay muchos chicos que tienen mucho talento y ya vienen a la selección y tienen algunos partidos. Hay que seguir trabajando, los chicos tienen que saber la responsabilidad que tienen en la selección“.

“Creo que el profe (Óscar) Ibáñez ha hecho un buen trabajo. Convocó bastantes jóvenes que serán el futuro a partir de ahora en la Selección“, comentó en la misma línea sobre lo hecho por el seleccionador hasta el momento.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección Peruana?

El partido Perú vs. Paraguay se jugará el próximo martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima desde las 6:30 p.m. (hora local). Se trata de un partido para completar las Eliminatorias, ya que La Bicolor fue eliminada, mientras que la Albirroja aseguró su clasificación a la Copa del Mundo.