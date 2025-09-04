Por qué no juega Darwin Núñez hoy para Uruguay ante Perú por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Darwin Núñez es una de las grandes ausencias de Uruguay para el partido en Montevideo ante la Selección Peruana por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El delantero del Al Hilal de Arabia Saudita forma parte de la convocatoria charrúa, pero ni siquiera está en el banco de suplentes para este encuentro.

Marcelo Bielsa no puede contar con Darwin Núñez, pero en su lugar pone a Rodrigo Aguirre, actual atacante del América de México. Para Uruguay, ha sido difícil encontrarle un reemplazo al exdelantero del Liverpool de Inglaterra, quien no puede formar parte por un motivo extrafutbolístico.

¿Por qué no juega Darwin Núñez hoy en Uruguay vs. Perú?

La ausencia de Darwin Núñez en la alineación titular de Uruguay ante Perú apunta a una sanción que recibió de parte de Conmebol. Esto se debe a un incidente ocurrido en la Copa América 2024 durante las semifinales ante Colombia en el Bank of America Stadium, en Charlotte, Carolina del Norte.

Núñez, junto a Ronald Araújo, José María Giménez, Rodrigo Bentancur y Mathías Olivera, entre otros, protagonizaron violentos enfrentamientos contra hinchas colombianos. Según alegaron, defendían a sus familias, quienes se encontraban en las gradas del estadio y eran víctimas de presuntos insultos y otros problemas. Al final, Conmebol los castigó debido a su violenta reacción.

Si bien hubo una disputa y el caso hasta llegó al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), Darwin Núñez fue sancionado en mayo de 2025 con cinco partidos de suspensión. Por este motivo, se ha perdido los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Ante Perú, cumple su quinto partido de castigo, por lo que podrá estar en el final de las Eliminatorias para el partido ante Chile como visitante. Se espera su presencia como titular para dicho encuentro el próximo martes 9 de septiembre.

La alineación de Uruguay para enfrentar a Perú

Con la ausencia de Núñez y otros futbolistas, Marcelo Bielsa determinó la siguiente alineación titular para Uruguay en el duelo ante Perú: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.