Qué pasa si Bolivia gana, empata o pierde ante Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 se reanudan el día de hoy y en las próximas horas el continente entero estará totalmente paralizado. Uno de los encuentros más esperados es el que sostendrán Colombia y Bolivia en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla ya que ambos equipos sueñan con inscribir su nombre en la máxima fiesta del fútbol.

Fuente: Conmebol

Hablando del equipo local, la Selección Colombiana espera conseguir un triunfo para asegurar de una vez por todas su clasificación al Mundial 2026. En cuanto a cómo llega al partido de hoy, los dirigidos por Néstor Lorenzo vienen de empatar 1-1 frente a Argentina en Buenos Aires, igualar 0-0 ante Perú jugando en condición de local y un 2-2 contra Paraguay en la ciudad de Barranquilla.

Por otro lado, la Selección Boliviana viene de vencer 2-0 a Chile en la ciudad de El Alto, perder 2-0 ante Venezuela en condición de visita e igualar 0-0 frente a Uruguay jugando de locales. Ahora, hablando netamente del duelo de hoy, podemos decir que existen diversos escenarios en donde los altiplánicos podrían beneficiarse o perjudicarse pensando en sus aspiraciones del torneo mundialista.

¿Qué pasa si Bolivia le gana a Colombia?

Si Bolivia le gana hoy a Colombia sumaría 20 puntos en la tabla de posiciones y se colocaría muy cerca de la clasificación al Mundial 2026, aunque todavía no podría cantar victoria. A la vez tendría que estar pendiente de lo que pueda hacer Venezuela en su visita a Argentina y esperar conseguir un nuevo triunfo en la última jornada cuando reciba a Brasil en El Alto.

¿Qué pasa si Bolivia empata ante Colombia?

Si Bolivia empata ante Colombia el día de hoy en la ciudad de Barranquilla sumaría un total de 18 puntos y no habrían muchas diferencias a cómo empezó la jornada. Nuevamente, el equipo altiplánico miraría de reojo lo que ocurra en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires para empezar a sacar cuentas de cara al último partido que jugarán frente a Brasil.

¿Qué pasa si Bolivia pierde ante Colombia?

Si Bolivia pierde ante Colombia el día de hoy se quedaría con 17 unidades en la tabla de posiciones y quizá podría empezar a peligrar sus aspiraciones al Mundial 2026. No solo debería mirar el duelo entre Argentina vs. Venezuela, sino que también observar lo que pueda ocurrir en el Uruguay vs. Perú que se jugará en Montevideo, recordando que los tres partidos se jugarán en simultáneo.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

