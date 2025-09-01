¿Qué resultados necesita la Selección Peruana para clasificar al Mundial 2026?

La Selección Peruana enfrenta un panorama complicado rumbo al Mundial de 2026. A solo dos partidos del cierre de las Eliminatorias, la “Blanquirroja” se encuentra en una posición delicada con solo 12 puntos. Para mantener viva la lejana esperanza de un cupo al repechaje, el equipo necesita sumar los seis puntos restantes en sus enfrentamientos contra Uruguay y Paraguay. Con dos victorias, Perú alcanzaría las 18 unidades, igualando a Venezuela y dependiendo de los resultados de sus competidores directos.

¿Perú puede clasificar al Mundial 2026?

En este escenario, la diferencia de goles es fundamental. Perú tiene un saldo de -11, mientras que Venezuela suma 18 puntos y -4 goles, y Bolivia 17 puntos y -16. Esto significa que si Perú consigue sus seis puntos y Bolivia pierde su último partido, la Selección Peruana la superaría en la tabla. Sin embargo, el desafío con Venezuela es mayor, ya que Perú necesitaría que la ‘Vinotinto’ pierda sus dos encuentros para poder superarla, sea por puntos o por una mejor diferencia de goles.

A pesar de la difícil situación, las esperanzas de la Selección Peruana se centran en la complejidad de los calendarios de sus adversarios. Venezuela, actualmente en zona de repechaje, se medirá ante dos potencias de la Conmebol: la campeona del mundo, Argentina, y una de las selecciones más fuertes, Colombia. Por otro lado, el camino de Bolivia tampoco será sencillo, ya que deberá enfrentar a Colombia de visitante y a la poderosa Brasil en casa. Estos complicados duelos son la mejor noticia para la afición peruana.

En un cierre de Eliminatorias lleno de tensión, la Selección Peruana debe enfocarse en lo que sí puede controlar: ganar sus dos partidos. Aunque la clasificación para el Mundial 2026 no depende exclusivamente de sus resultados, se basa en esta premisa. Si la “Blanquirroja” logra el ansiado triunfo en sus dos duelos, el destino de su clasificación quedará en manos de un “milagro” deportivo, que dependerá de una combinación perfecta de resultados en los últimos partidos de sus rivales.

¿Cuál es la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas?

La última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 corresponde a las jornadas 17 y 18, programadas para el 4 y 9 de septiembre de 2025, respectivamente, cerrando el calendario de clasificación con partidos como Argentina vs. Bolivia, Brasil vs. Ecuador, Uruguay vs. Perú, Colombia vs. Chile y Paraguay vs. Venezuela en la jornada 17. Y Perú vs. Paraguay, Venezuela vs. Colombia, Bolivia vs. Brasil, Chile vs. Uruguay y Ecuador vs. Argentina en la jornada 18, todos disputados a las 20:30 (hora de Asunción) para garantizar simultaneidad, según lo establecido por la CONMEBOL.

Selección Peruana trabaja pensando en las Eliminatorias.

