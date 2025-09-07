Selección Peruana estaría cambiando hasta tres jugadores para enfrentar a Paraguay por Eliminatorias

En las últimas jornadas previas al decisivo encuentro contra Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas, el estratega de la Selección Peruana, Óscar Ibáñez, ha estado ajustando su esquema táctico y probando diferentes variantes en el once titular. Según reportes del periodista Marcello Merizalde de Movistar Deportes, quien ha estado siguiendo de cerca los entrenamientos, se vislumbran importantes novedades en la alineación inicial.

Selección Peruana cambiará contra Paraguay

Merizalde, a través de su cuenta de Twitter, reveló que en la sesión de entrenamiento más reciente, la selección peruana contó con la inclusión de Carlos Zambrano, Renato Tapia y Joao Grimaldo en el equipo que se perfila para iniciar las acciones contra la escuadra paraguaya. Estas incorporaciones sugieren un cambio estratégico significativo por parte de Ibáñez, buscando solidez defensiva, mayor control en el mediocampo y una cuota de velocidad y desequilibrio en el ataque.

Para entender la magnitud de estos cambios, es crucial recordar la última alineación titular de Perú en su enfrentamiento contra Uruguay. En aquel partido, el equipo formó con Pedro Gallese bajo los tres palos; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram y Marcos López en la línea defensiva; Erick Noriega, Yoshimar Yotún y Christofer González en la medular; y Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos en la ofensiva. Comparando ambas alineaciones, se pueden inferir las probables modificaciones que Ibáñez está considerando. La inclusión de Carlos Zambrano apunta a un reemplazo de Luis Abram en la zaga central, aportando mayor experiencia y jerarquía en la defensa.

Selección Peruana formó así contra Uruguay. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

Modificaciones en la Selección Peruana

En el mediocampo, la llegada de Renato Tapia indica una posible sustitución de Erick Noriega o Yoshimar Yotún, lo que podría fortalecer la recuperación de balones y la distribución, dada la capacidad de Tapia para anclar el mediocampo y su visión de juego. Finalmente, la entrada de Joao Grimaldo sugiere un relevo para Kenji Cabrera o Kevin Quevedo en la delantera, inyectando juventud, velocidad y desborde por las bandas, elementos que podrían ser clave para desequilibrar la defensa rival.

No obstante, es importante señalar que estas configuraciones aún están sujetas a confirmación. Óscar Ibáñez es conocido por su meticulosidad y su enfoque en el proceso de pruebas. Es muy probable que el estratega continúe evaluando a sus jugadores y realizando ajustes hasta el día mismo del partido, buscando la combinación ideal que le permita obtener un resultado favorable. Las próximas horas y días serán cruciales para conocer la decisión final del cuerpo técnico y la alineación definitiva que Perú presentará en este importante compromiso.

