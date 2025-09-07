A horas del Perú vs. Paraguay, la amenaza de Gustavo Alfaro a los de Óscar Ibáñez: “Queremos tener un mejor…”

Cada vez queda menos para el último duelo de la Selección Peruana en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Es cierto que ya no hay absolutamente nada qué hacer al respecto en cuanto a las aspiraciones de clasificación, pero lo ideal sería terminar con la frente en alto. Esto no será nada fácil ya que recibiremos a una Selección Paraguaya que viene en constante crecimiento y ahora nos trata de intimar con Gustavo Alfaro.

El entrenador de Paraguay, quien por cierto acaba de hacer historia en dicho país luego de clasificar al Mundial 2026 tras una remontada muy importante en el actual proceso, declaró ante la prensa deportiva y señaló una postura bastante llamativa en cuanto a las pretensiones que tendrán en su visita a Lima, la cual no tiene nada que ver con disputar un duelo de puro trámite o algo por el estilo y así es como en cierta forma atemoriza los planes de Óscar Ibáñez.

“Nunca le ganamos a Perú en Lima. Queremos tener un mejor ranking FIFA y seguir creciendo. Ahora empieza otro tipo de búsqueda”; enfatizó Gustavo Alfaro en una clara señal de que a partir de hoy va por más objetivos al mando de la Selección Paraguaya. Obviamente estas palabras ya llegaron a Videna y es muy probable que se tengan en cuenta para ultimar detalles de cara al día del partido.

Fuente: Periodismo Sobre Ruedas

¿Paraguay tendrá dos refuerzos para el duelo ante Perú por Eliminatorias Sudamericanas?

Durante los últimos días surgió la información de que la Selección Paraguaya podría contar con nuevos convocados y que en este caso no son nacidos específicamente en tierras guaraníes. Estamos hablando de Milton Giménez y Ayrton Costa, ambos jugadores que militan en Boca Juniors, quienes estarían atravesando el proceso respectivo para quedar habilitados y puedan ser elegidos por Gustavo Alfaro de acuerdo a las normativas de FIFA.

Hasta el momento se sabe que el delantero tendría el camino listo para ser seleccionado al tener los papeles en regla, mientras que el defensor central todavía no habría pasado por dicho proceso. En conclusión, solo uno podría ser tomado en cuenta ahora mismo por el entrenador, aunque aún no existen mayores novedades de que se sume a la delegación que viaje para Lima.

El historial de Perú vs. Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas

A lo largo de los años, Perú y Paraguay se han enfrentado en 8 ocasiones jugando en la ciudad de Lima en el marco de unas Eliminatorias Sudamericanas. El saldo es de 6 triunfos para la Bicolor, 2 empates y Paraguay nunca pudo ganar. El último resultado fue 2-0 a favor de los nuestros con goles de Gianluca Lapadula y Yoshimar Yotún, partido que por cierto sirvió para inscribir el nombre del equipo de todos en el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022.

Día, hora y canal del Perú vs. Paraguay por Eliminatorias Sudamericanas

Perú recibirá a Paraguay el próximo martes 9 de septiembre a las 18:30 hora local en el Estadio Nacional de Lima en el marco de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En cuanto a la transmisión oficial, el duelo será televisado por ‘Movistar Deportes‘ (canal 3/ 703 HD) y podrás seguir todas las incidencias gracias al minuto a minuto que te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

